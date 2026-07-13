La semifinal Argentina - Inglaterra paraliza Santa Fe: la mayoría de los comercios de la ciudad atenderá con horario especial

La mayoría de los locales abrirá en horario corrido hasta las 15 para adaptarse al partido de la Selección argentina por las semifinales del Mundial. Desde el Centro Comercial aclararon que cada establecimiento definirá su esquema de atención.

El partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 no solo concentrará la atención de los hinchas, sino que también tendrá impacto en la actividad comercial de la ciudad de Santa Fe . De cara al encuentro de este miércoles por la tarde, gran parte de los negocios modificará su horario habitual para que empleados y clientes puedan seguir el duelo de la Selección argentina.

El Centro Comercial de Santa Fe informó que, tras consultar a comerciantes de distintos sectores de la capital provincial, la modalidad que prevalecerá será la atención en horario corrido hasta las 15.

Horario especial por la semifinal

Desde la entidad aclararon que no existe una disposición general que obligue a los comercios a modificar su funcionamiento, ya que cada local define de manera autónoma sus horarios de apertura y cierre.

No obstante, el relevamiento realizado refleja que la mayoría de los negocios optará por concentrar la atención durante la mañana y las primeras horas de la tarde, para finalizar la jornada antes del inicio del encuentro entre Argentina e Inglaterra.

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La decisión replica lo ocurrido en otros partidos de la Selección durante el Mundial, cuando numerosos comercios adecuaron sus horarios para acompañar el evento deportivo.

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Aristóbulo del Valle también modifica sus horarios por la semifinal

La expectativa por el partido entre Argentina e Inglaterra también impactará en la actividad comercial de una de las principales arterias comerciales de la ciudad. Según un relevamiento realizado por la Asociación de Comerciantes y Amigos de Aristóbulo del Valle (ACAV), el 96% de los locales de la avenida modificará su horario de atención para permitir que empleados y propietarios puedan seguir la semifinal del Mundial 2026.

Marcelo Villetti, comerciante e integrante de la comisión directiva de la entidad, explicó que la mayoría de los negocios optará por trabajar en horario corrido de 9 a 15, mientras que un grupo menor atenderá únicamente durante la mañana, entre las 8 y las 13.

De esta manera, se prevé que la gran mayoría de los comercios ubicados sobre la avenida Aristóbulo del Valle cierre sus puertas a las 15 horas, una hora antes del inicio del encuentro que disputará la Selección Argentina frente a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial.

Recomiendan consultar antes de realizar compras

Desde el Centro Comercial advirtieron que podrían registrarse excepciones según el rubro o la decisión de cada comerciante.

Por ese motivo, recomendaron a los clientes consultar previamente el horario de atención del local al que planean concurrir, a fin de evitar inconvenientes durante una jornada que tendrá un ritmo diferente al habitual por la expectativa que genera la semifinal mundialista.