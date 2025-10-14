Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe avanza con la limpieza de predios policiales: comenzó la compactación de más de 140 vehículos en Recreo

La provincia puso en marcha una nueva etapa del plan de reordenamiento de espacios policiales y judiciales. Los autos estaban alojados en el predio de la PDI y ya no tienen valor para la Justicia. El operativo responde a una instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro.

14 de octubre 2025 · 15:39hs
El Gobierno de Santa Fe inició este martes la compactación de más de 140 vehículos en desuso alojados en el predio de la Policía de Investigaciones (PDI), ubicado sobre la ruta nacional 11, en Recreo. La medida forma parte del plan de reordenamiento de predios impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia, con el objetivo de recuperar espacios y reducir el impacto ambiental generado por los automóviles abandonados.

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, explicó que la iniciativa busca “reordenar los diferentes predios ubicados en toda la provincia, a partir del pedido expreso del gobernador y la vicegobernadora desde el inicio de la gestión”.

Según detalló, el relevamiento detectó más de 30.000 vehículos acumulados en distintos puntos de Santa Fe. “Muchos de ellos estaban abandonados durante años, generando problemas de contaminación, presencia de roedores y ocupación del espacio público, además de las molestias para los vecinos por los autos retenidos en las comisarías”, precisó.

Santa Fe libera depósitos policiales con un nuevo operativo de compactación de autos y motos

Ante ese panorama, el Gobierno elaboró un plan de acción integral que incluye la compactación de los vehículos irrecuperables y la liberación progresiva de los terrenos afectados.

Comenzamos en el predio de La Tablada, en Santa Fe, y ahora avanzamos en Recreo, donde vamos a compactar más de 140 vehículos destruidos, entre móviles policiales y autos secuestrados por causas judiciales, que ya no pueden ser reutilizados”, agregó Figueroa Escauriza.

Cómo es el procedimiento

El proceso de compactación se extenderá durante unos 15 días, según estimó el funcionario. “Trabajamos de manera conjunta con el Ministerio de Justicia y Seguridad para el relevamiento y las tareas administrativas que requiere este tipo de operativos”, señaló.

Antes de proceder a la destrucción, los equipos técnicos verifican si los vehículos pueden destinarse a otros fines, como subastas públicas, uso didáctico en escuelas técnicas o donación a cuerpos de Bomberos para prácticas de rescate y emergencias.

El director provincial de Compactaciones y Sustentabilidad, Enzo Ricci, explicó que “cada unidad fue previamente evaluada para determinar si podía ser reutilizada, reparada, donada o desguazada. Solo los vehículos que no presentan ningún valor operativo o judicial son compactados”.

