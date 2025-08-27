Lo que era solo un refugio hoy es un centro de día que le brinda herramientas a las personas en situación de calle

Se trata de La Casa Beata Clara Bosatta recibe a cerca de 50 personas con el objetivo de brindarles herramientas y la contención necesaria. Qué se les brinda

Ubicado en avenida Blas Parera 7740, la Casa Beata Clara Bosatta cuenta con cerca de 50 plazas que permiten alojar a quienes no tienen dónde pernoctar . Pero, desde hace unos meses, el refugio municipal no es sólo un lugar para ducharse, dormir, y comer un plato caliente . Por decisión del intendente Juan Pablo Poletti este espacio se transformó en un Centro de Día abierto los 365 días del año . El objetivo de este cambio de paradigma es brindarle a las personas que concurren herramientas y contención .

Por ello, el municipio dispuso que allí se realicen actividades deportivas, talleres de huerta, cocina y nutrición, consumos problemáticos, cognitivos, y actividades orientadas a la inserción laboral y al desarrollo de habilidade s. Cabe resaltar que todas las personas alojadas han participado en al menos una de las actividades propuestas, aunque 25 de ellas las realizan periódicamente.

Además del servicio de desayuno para todos los participantes o alojados y del espacio de socialización, esta política pública tiene como fin que estas personas puedan superar la situación de calle, fortalecer la autonomía y la integración social, y recuperar aspectos vinculares. Mediante los talleres se busca tanto la reinserción de estas personas en la sociedad, capacitarlos y acompañarlos también en la vida laboral, como también impulsar el trabajo cognitivo a través de actividades que estimulen la memoria, la atención y el aprendizaje.

Por otra parte, los asistentes a la Casa tienen controles de salud periódicos para la prevención y el cuidado integral. Además, junto a profesionales, se trabaja en fortalecer la salud mental y se aborda la problemática de consumo problemático.

También se fomenta la práctica deportiva para la adopción de hábitos saludables, y se promueve el trabajo con la huerta como espacio terapéutico, formativo y de reconexión con la tierra.

Con el cambio de paradigma, el funcionamiento de esta institución está a cargo de responsables del centro de integración social, quienes son encargados de planificar, organizar, supervisar y evaluar el funcionamiento general de los talleres; de personal de salud que realiza los controles diarios en simultáneo con las actividades dictadas; y de una trabajadora social especializada asignada a las áreas de adultos mayores, personas con consumo problemático y personas con discapacidad. De esta forma se garantiza una atención integral y específica según las necesidades de cada población. Las actividades propuestas por el municipio son articuladas con Capital Activa, y las distintas áreas de la Secretaría de Políticas Sociales.

La Casa Beata Clara Bosatta de Santa Fe pertenece a la congregación católica Hijas de Santa María de la Providencia, y lleva ya 32 años al servicio de los más necesitados. Desde 2023, a partir de un convenio con la Municipalidad, funciona como refugio para personas que no tienen dónde dormir.