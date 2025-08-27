Dómina y Unión transitan días oscuros sin sol en el horizonte

El 31 de agosto vencería el plazo que le dio Unión a varios jugadores que son manejados por la misma empresa, al igual que Dómina para definir sus situaciones

En el marco de una negociación que atravesó por diferentes matices, Unión y Jerónimo Dómina no pudieron acortar diferencias, como tampoco pueden tener un final feliz otros futbolistas de las canteras.

Lo que dijo el presidente Luis Spahn en su momento y por diferentes medios, se contrapuso con la opinión del propio delantero, que actualmente entrena solo, apartado del plantel profesional.

Claro que si bien hubo ofertas que por diferentes motivos no se cristalizaron, para la entidad rojiblanca también es importante resolver situaciones de jugadores que están siendo representados por el grupo Squadra.

LEER MÁS: Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

Paz dio un paso al costado pero quedan varios casos

En este grupo de representación de jugadores, el santiagueño Nicolás Paz, con ciertos minutos en el plantel de Madelón, optó por cambiar de rumbo para diferenciarse del resto y después habrá que resolver la situación contractual.

Al igual que Dómina, los juveniles Matías Schulz, Dylan Grecco y Santino Sottocorno son los que tendrán pocas horas para definir qué camino tomarán. Es indudable que la relación entre esta directiva de Unión y Squadra no tiene retorno.

LEER MÁS: Unión continúa con la venta de entradas para el cotejo de Copa Argentina

Chances del exterior que no se concretaron

En estos días oscuros en esa relación entre Dómina y la dirigencia, se conocieron ofrecimientos del exterior, concretamente una acercada por Cristian Bragarnik para que el artillero vaya al Elche. Como también un sondeo del fútbol de Qatar.

Pero ninguno prosperó y por ende el atacante tiene estos meses por delante, sin actividad oficial, para después quedar libre, siguiendo su carrera deportiva lejos de la Avenida López y Planes.