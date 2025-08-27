Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Un exjugador de Unión inicia su carrera como DT en Libertad de Nelson

El cordobés Paulo Rosales, con un huella importante dejada en Unión, tomará las riendas de Libertad de Nelson, elenco que milita en Liga esperancina

27 de agosto 2025 · 12:37hs
Un exjugador de Unión inicia su carrera como DT en Libertad de Nelson

Después de jugar incluso hasta no hace mucho tiempo, llegó el momento de incursionar en la dirección técnica para el exUnión, Paulo Rosales.

El cordobés fue confirmado como nuevo entrenador de Libertad de Nelson, elenco que no pasa por un buen presente en la Liga esperancina.

De hecho reúne apenas cuatro puntos en la zona Norte, a seis del puntero Bartolomé Mitre.

LEER MÁS: Dómina y Unión transitan días oscuros sin sol en el horizonte

Junto a Rosales trabajará en la preparación física Guillermo Burgos, que hasta hace pocos días estuvo trabajando en Santa Clara FB.

El estreno de Rosales será el próximo fin de semana como visitante frente a Defensores del Oeste de Esperanza, que suma 7 unidades, producto de dos triunfos y un empate en el inicio del certamen.

