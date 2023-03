Los crudos testimonios de rosarinos que sufren violencia todos los días: "Por favor no nos maten"

Mauro Gonzalo Fiam, vecino de barrio Alvear, contó: "No tengo problemas y no le debo nada a nadie. Sinceramente a la gente que hizo esto (la balacera del domingo) les pido que por favor no me maten a mi hijo, a mi mujer, no nos maten. Somos gente laburante, laburamos todos los días, trabajo de sol a sol".

El hombre hace 33 años y nueve meses vive en la zona y está desesperado por lo que se está viviendo: "El otro día tirotearon a la chica de la otra cuadra y tuve que ir a buscar a mi hijo de 16 años, no me lo mataron de pedo. Hablen con la gente que tiró porque no tengo nada que ver, no le debo nada a nadie. Al único que tengo que reclamarle es al intendente, al jefe de la Policía y al gobernador, hagan algo, no quiero que mis hijos sean un número más de toda esta guerra que hay acá. Esto es el lejano oeste".

atentado rosario supermercado rocuzzo.jpg

Por su parte, Victoria, manifestó: "Es una vergüenza decir esto, pero agradezco que no me mataron a los perros, solo los golpearon. Físicamente no nos pasó nada, pero sentimos una vulnerabilidad y una ausencia del Estado tremenda. Esta es tierra de nadie, Rosario es tierra de nadie. Te da miedo estar acá. Nos vamos a ir, no se puede vivir más así. Si nadie hace nada, tenemos un gobierno ausente, lo que podemos hacer es irnos, los que tenemos la posibilidad, no veo otra solución. Esto no es del gobierno de turno, esto viene desde hace rato, la delincuencia acá es tremenda, se manejan con impunidad".

"Está buenísima la cultura que tenemos, la espontaneidad, la manera de resolver las cosas y salir adelante, pero prefiero salir adelante y pelearla en otro país, no quiero pelearla más acá. Lo poco que tenés te lo arrebatan, no sabés si salís a caminar y te pegan un balazo porque acá es así, no podés tener nada, cuesta un montón acá progresar, no vale nada y nadie te cuida ¿Quién nos cuida? ¿Quién me asegura que voy a poder dormir tranquila?", dio a conocer la joven rosarina al borde del llanto. Y agregó: "Créannos cuando les decimos que no se puede vivir acá, que no es seguro para nadie".

sala velatorio rosario tiroteo 2.jpg La sala velatoria de Villa Urquiza, en Rosario, fue blanco de un ataque Alan Monzón/Rosario3

El periodista Lucas Ameriso de LT8 es otro de los que dio testimonio de la constante violencia que sufre Rosario: "Hace 20 años la clase trabajadora sufre esto. Hace 20 años a la gente la chorean, la sojuzgan, la empujan a irse de la casa, le ponen una nota y le dicen «tenés 48 horas para rajarte», se tienen que acomodar con familiares".

Escuchá la entrevista completa acá: