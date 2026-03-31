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Santa Fe: arranca con 38° y se viene un giro con lluvias y descenso térmico

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

31 de marzo 2026 · 07:52hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada, calurosa y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 25.2º y se espera que la máxima alcance los 38°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables. En el día de la fecha, se observa que la permanencia de la masa de aire cálida y húmeda, genera que las condiciones tiendan a inesatbilizarse gradualmente y con ello las temperaturas también mantengan su tendencia en ascenso gradual, sobre todo las máximas. Esta tendencia de aumento en la inestabilidad dentro de un ambiente cálido y húmedo, sumado al ingreso lento y gradual de un sistema relativamente frío hacia el día jueves, permitiría que a partir de dicha jornada y durante gran parte del fin de semana se observen condiciones propicias para la ocurrencias de lluvias débiles y aisladas, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Respecto de las temperaturas, deberían tender a descender durante dicho período, sobre todo las máximas.

Miércoles con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones algo inestables a inestables. Temperaturas con poco cambio: mínima 26º y máxima 38º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, cambiando a leves del este/sureste.

En tanto para el jueves se espera cielo nublado a parcialmente nublado, con mejoramientos temporales. Condiciones algo inestables a relativamente estables con alguna posibilidad de lluvias débiles y aisladas durante gran parte de la jornada, no descartándose algunos eventos algo más intensos. Temperaturas con suave descenso de las mínimas, 21º y significativo descenso de las máximas, 26º y poca amplitud térmica. Vientos leves a moderados del sector este/sureste, rotando al sur/sureste por momentos.

Por último, viernes con cielo despejado, con alguna nubosidad en aumento hacia la tarde/noche o la noche y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 20º y ascenso de las máximas, 32º. Vientos leves de direcciones variables, predominando del sector este/sureste.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe lluvias Temperaturas
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