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Dolor en San Cristóbal: con velas y carteles recordaron a Ian en la puerta de la escuela

Vecinos y alumnos homenajearon al chico fallecido tras el ataque en la localidad santafesina con una marcha frente al establecimiento educativo. Conmoción, dolor y tristeza entre los presentes

31 de marzo 2026 · 07:01hs
La comunidad con velas despidió a Ian

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La comunidad con velas despidió a Ian

Los vecinos de San Cristóbal no salían de la conmoción tras el ataque a tiros ocurrido en la escuela de la localidad, que terminó con un alumno fallecido y varios heridos.

Este lunes a la noche, se realizaba una manifestación en la puerta de la escuela Mariano Moreno, con velas, globos blancos e improvisados carteles para recordar a Ian Cabrera, el chico de 13 años que falleció tras el ataque a tiros del adolescente de 15.

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La comunidad con velas despidió a Ian

La comunidad con velas despidió a Ian

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La comunidad con velas despidió a Ian

La comunidad con velas despidió a Ian

En el lugar estaban presentes vecinos de la localidad, integrantes de la comunidad escolar y compañeros del club Independiente, donde Ian practicaba fútbol.

Entre los presentes, había expresiones de dolor, tristeza, preocupación e incertidumbre.

“El nene vivía cerca de mi casa, era amigo de mi hijo y vestían la misma camiseta. Ojalá los padres encuentren la fuerza suficiente”, dijo un hombre en referencia a Ian en diálogo con el programa Telenoche Rosario (El Tres).

Una alumna que durante el tiroteo estaba dentro de la escuela comentó: “Todavía estoy aterrada, con miedo de volver a la escuela”.

“No hay palabras, la situación nos destrozó el corazón”, añadió una mamá en la manifestación y otro vecino agregó: “Estamos todos en shock, no queremos que algo así vuelva a repetirse”.

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La comunidad con velas despidió a Ian

La comunidad con velas despidió a Ian

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La comunidad con velas despidió a Ian

La comunidad con velas despidió a Ian

El testimonio de una alumna

Una alumna de la escuela, presente en la manifestación vecinal de este lunes a la noche, contó a El Tres lo que vio en el momento del tiroteo.

“Yo vi cuando el chico dio el primer disparo. Yo estaba pasando por el baño y se escuchó como un estruendo. Salió Ian tocándose el brazo y atrás viene el otro, carga el arma y le dispara. Ahí quise salir corriendo, me caí, me doy vuelta y el chico me estaba mirando, pero miró para otro lado y disparó para otro lado, no me hizo nada”, contó la joven.

Y prosiguió: “Después salí corriendo y el chico siguió disparando. Disparó como tres veces adentro del baño, dos en el patio interno, salió afuera y disparó una vez más, creo, y después siguió disparando a los del segundo piso”.

Por otra parte, la estudiante adolescente dijo que el agresor había ingresado normalmente, como un día común a la escuela. “Fue al baño y ahí sacó el arma. Yo llegué cuando él estaba saliendo del baño, justo en ese momento. Sobre el agresor, la verdad, por lo que se dice, sí habría tenido algún problema, pero yo no sé mucho porque no soy cercana a él. Lo conocía y era un chico bueno, tranquilo; nadie se esperaba algo así de él”, expresó.

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