El crudo relato del portero que redujo al tirador de 15 años: del "me apuntó pero no alcanzó a gatillar" al "no sabía lo que hizo"

El portero Fabio Barreto relató cómo enfrentó y redujo al tirador de 15 años que mató a un compañero en la Escuela Mariano Moreno N°40. También describió el estado de shock en el que encontró al adolescente.

El relato del portero de la escuela Normal de San Cristóbal, quien detiene al agresor

Fabio Barreto, portero que redujo al tirador de 15 años que mató a un compañero en la Escuela Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, en Santa Fe , contó cómo fue el momento en que se enfrentó al adolescente y el estado de shock en el que lo encontró.

El trabajador relató en forma exclusiva con el móvil de A24 en San Cristóbal cómo sucedieron los hechos en la fatídica mañana de este lunes. "En el ingreso de los alumnos cuando van a formar, yo estaba en el frente de la institución y escuché dos explosiones pensando que por ahí habían tirado un cohete o bien habían reventado un globo", comentó sobre el inicio del dramático episodio.

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"Después veo a los chicos salir corriendo, gritando y cuando me asomo a la puerta estaba el chico armado, disparando", confió y señaló que "en ese momento la reacción fue encararlo y reducirlo para sacarle el arma, para que no siga haciendo desastre, porque apuntaba y tiraba a lo que sea".

Sobre el momento puntual donde pudo reducir al agresor, indicó: "Me apuntó, pero no alcanzó a gatillar. Lo encaré. Lo puse boca abajo y después lo traje y lo senté frente a preceptoría hasta que llegó la policía". Además, confirmó que el tirado tenía una escopeta con dos cañones con alrededor de "20 cartuchos".

El momento donde ve el cuerpo de Ian Cabrera

"Estaba en el piso tirado frente a los baños. Cuando yo lo reduje, ahí lo vi al chico que estaba en el piso inconsciente", reveló en el momento en que se dio cuenta que el cuerpo de Ian Cabrera yacía en frente de las puertas del baño.

Respecto al momento en que el agresor decide dispararle a la víctima, detalló que "primero arma la escopeta dentro del baño y ahí dispara" y opinó que "le tiró al primero que cruzó".

El estado de shock del tirador

Fabio Barreto indicó que "casi" no tiene "contacto con los chicos" porque en el establecimiento educativo cumple funciones de mantenimiento. Por eso, no pudo dar detalles de la conducta previa del agresor en el colegio.

En cuanto a la agresión, observó que "el chico tenía agilidad para cargar, porque apuntó y cargó rápido" y señaló que "sabía cómo manipular el arma".

Respecto a lo que llegó a hablar con el victimario, confió que "lo único que me dice es 'Fui a cazar el fin de semana'", lo que confirmaría la versión que trascendió a los medios que el viernes pasado habría ido con su abuelo de caza.

"Él no sabía, no reaccionaba a nada. Ni siquiera sabía que estaba en la escuela", indicó sobre la primera reacción que tuvo el adolescente después de ser reducido,

Por último, dejó un detalle sobre el grado de consciencia que pudo haber tenido al momento de la tragedia. "Estaba desorientado. No sabía lo que hizo. Ni siquiera sabía que mató a un nene. No sabía que había matado", sostuvo.

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