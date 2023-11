Como en el lejano oeste, los delincuentes robaron el Pago Fácil con un arma en cada mano

"Estoy muy dolorido porque cuando te pegan un balazo tan cerca duele mucho, una barbaridad. El dolor me llegó hasta la ingle y eso fue lo que me tiró al piso porque el primer balazo no lo sentí y el segundo sí. Me trajeron al Cullen y la verdad que me dieron una atención brillante los médicos, las enfermeras. Me hicieron todos los estudios enseguida y me tuvieron que operar porque el hematoma era muy grande y una vena salió dañada , tenía sangre adentro y no sabían de qué era, si era una arteria, una vena o un vaso. Abrieron, suturaron y pudo disolverse el hematoma que era muy grande, estaba muy hinchada la pierna, arriba de la rodilla", expuso el comerciante sobre su estado actual.

Respecto al robo, recordó: "Eran cuatro, dos con casco bajaron de un par de motos, uno creo que tenía una capucha y un buzo y el otro entró a cara descubierta con dos pistolas, una en cada mano, una 22 y una nueve. Estaba sentado atrás en la parte de atrás del Pago Fácil, tomando un café y mirando un video de mi hijo que estaba cantando. En ese momento escuché los gritos y ruidos de los chicos, me asomé, salí y ya al primer balazo que traspasó el vidrio los chicos le abrieron, uno se tiró al piso porque decían eso, mientras que a otro vi que le estaban pegando porque tocó el botón. En ese momento, el de pelo largo que tenía las dos pistolas me dijo «dame la llave de la caja fuerte» le dije que no y por eso me metió un balazo en la pierna. «¿Ahora me la vas a dar?» y le dije que tampoco, me metió otro balazo y ahí pensé que el tercero ya me mataba y tuve que darle la llave".

Y añadió: "Intentaron abrirla, no sé bien si pudieron o no porque ya estaba caído y dispararon enseguida porque si apretaron el botón antipánico la policía llega muy rápido". Sostuvo que los delincuentes estaban nerviosos: "Que la llave de la caja fuerte, la plata y «te mato, te mato, te mato», todo así".

Sobre su mecanismo de trabajo en el Pago Fácil, explicó: "A medida que vamos trabajando vamos guardando (la plata en la caja fuerte) por lo que salen los impuestos y las boletas. El domingo a las 5 de la mañana me llamó la gente de la empresa de seguridad porque me habían entrado, rompieron un vidrio y me llevaron toda la plata de la parte del kiosco. Robaron $5.000 y uno o dos a cartones de cigarrillos".

