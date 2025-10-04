Los disturbios en la peatonal y en la zona del puerto obligaron a Milei a cambiar su agenda en Santa Fe

Los enfrentamientos entre militantes libertarios y opositores impidieron que el presidente recorriera la peatonal. Todos los manifestantes se trasladaron a la zona del puerto, donde Milei saludó desde el segundo piso del hotel.

La ciudad de Santa Fe vivie este sábado un clima de tensión y disturbios que obligó a modificar la agenda del presidente Javier Milei .

Los enfrentamientos entre militantes a favor y en contra en la peatonal, especialmente en la intersección de San Martín y Mendoza , generaron que no estuvieran dadas las condiciones para que el mandatario caminara por la zona y llegara hasta el acto central .

Como consecuencia, todos los manifestantes —tanto quienes apoyaban a Milei como quienes se oponían a su presencia— se trasladaron a la zona del puerto, frente al hotel donde se encuentra alojado el presidente.

Tensión y disturbios en la peatonal de Santa Fe por la visita de Milei: opositores corrieron a militantes libertarios

Desde allí, Milei salió al balcón del segundo piso para saludar a los militantes libertarios, mientras la seguridad policial mantenía el perímetro controlado para evitar nuevos incidentes.

El traslado de los manifestantes al puerto refleja la dimensión del operativo de seguridad y la capacidad de reacción de las fuerzas para contener la situación, garantizando que el presidente pudiera cumplir con su agenda aunque de manera modificada.

Este hecho se suma a la serie de protestas y concentraciones que acompañan las visitas de Milei en distintas ciudades del país, y marca un episodio de alta tensión en el tramo final de la campaña electoral rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre.