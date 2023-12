Los electrodomésticos sufrieron un aumento de hasta un 80% producto de la suba del dólar

celulares notebooks dólar (1).jpg

A modo de ejemplo y al hablar de precios en el mercado actual, se puede decir que un celular básico y económico que cuente solamente con un almacenamiento de 32gb tiene un costo que ronda $150.000. SI ya hablamos de 64 gb los precios suben a $200.000 y de allí hacia arriba.

En cuanto a línea blanca dijo que "los productos tuvieron un aumento de entre el 25% y 45%, pero además en el sector sufrimos del problema de la falta de entrega de productos a la espera de que el mercado pueda acomodarse para que las empresas determinen su producción".

"Lamentablemente pese a no perder el optimismo, no tenemos buenas expectativas en cuanto a ventas del sector para este fin de año. El consumidor se ha retraído para reacomodarse económicamente, como haremos todos. Sabemos que los ticket serán muy bajos y en cuanto a la financiación, en la jornada del jueves Came nos comunicó que el Ahora 12 si bien estaba anunciado hasta el 31 de enero, no seguirá y se cortaría el 31 de diciembre", agregó Lilino.

Por otra parte, sobre este tema agregó que "antes teníamos también financiación por parte de las empresas pero al día de hoy hay que hacer pagos por adelnatado para poder recibir la mercadería".

"Además quienes trabajamos en el sector sabemos que el consumidor al día de hoy se vuelca a este tipo de productos si es necesario su reemplazo, principalmente por un desperfecto, sino no es un sector de altas ventas", cerró.

• LEER MÁS: Armar la mesa dulce cuesta 25 veces más que hace seis años