SUBE: desde este miércoles los santafesinos podrán renovar el beneficio de discapacidad y acompañante

El atributo vence el 31 de agosto y deberá ser revalidado para continuar utilizándolo. El trámite será gratuito, no requerirá documentación adicional y podrá realizarse en las Terminales Automáticas SUBE o directamente a bordo del colectivo.

Desde este miércoles, santafesinos con discapacidad y acompañante pueden renovar su beneficio SUBE.

La Municipalidad de Santa Fe informó que desde este miércoles 12 de agosto las personas con discapacidad que utilizan el beneficio de Discapacidad y Acompañante en la tarjeta SUBE podrán realizar la revalidación del atributo para mantenerlo vigente en el transporte público de pasajeros.

El beneficio actual tiene como fecha de vencimiento el 31 de agosto , por lo que quienes estén alcanzados deberán completar la renovación antes de esa fecha para evitar inconvenientes al momento de utilizar el servicio.

Cómo realizar la revalidación

El trámite podrá efectuarse de manera gratuita y sencilla en cualquiera de las Terminales Automáticas SUBE (TAS) disponibles en la ciudad de Santa Fe.

Además, se habilitará una alternativa para realizar la gestión directamente en las unidades de transporte. Las personas beneficiarias podrán solicitar la revalidación del atributo a bordo del colectivo, comunicándoselo al chofer al momento de subir.

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Esta modalidad busca facilitar el acceso al beneficio, especialmente para aquellas personas que presentan dificultades para trasladarse hasta una Terminal Automática SUBE.

No se necesita presentar documentación

Desde el Municipio remarcaron que la revalidación no requiere documentación adicional ni la realización de trámites complementarios.

Una vez actualizado el atributo en la tarjeta SUBE, las personas beneficiarias podrán continuar utilizando el beneficio de Discapacidad y Acompañante en el sistema de transporte público de pasajeros por colectivos.

La Municipalidad recomendó realizar la renovación con anticipación al vencimiento del 31 de agosto, con el objetivo de evitar demoras o inconvenientes en los últimos días del plazo.