Docentes y no docentes universitarios vuelven al paro este miércoles en Santa Fe en reclamo al cumplimiento de la ley de financiamiento

La medida de fuerza será por 24 horas y afectará las actividades en la UNL y otras universidades públicas . En Santa Fe habrá una volanteada en la zona de Güemes y Boulevard. Los gremios denuncian una deuda salarial de hasta el 28,5% y anticipan una semana completa de paro del 18 al 22 de agosto.

Paro universitario: docentes y no docentes de universidades públicas realizarán un paro nacional de 24 horas este miércoles.

Los docentes y trabajadores no docentes de las universidades públicas realizarán este miércoles 12 de agosto un paro nacional de 24 horas , en el marco del plan de lucha que llevan adelante los sindicatos del sector para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795 .

En Santa Fe, la medida contará con la adhesión de los docentes nucleados en ADUL , mientras que los trabajadores no docentes representados por APUL también se sumarán a la jornada sin asistencia a los lugares de trabajo. La protesta alcanzará además a los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional nucleados en FAGDUT.

El reclamo central apunta a que el Gobierno nacional cumpla de manera integral con la normativa de financiamiento universitario y con las disposiciones judiciales que ordenaron avanzar con su aplicación.

Desde el sector docente advierten que el retraso salarial acumulado alcanza aproximadamente el 28,5%, mientras que desde el ámbito no docente ubican la deuda en una franja de entre 26,22% y 28,55%, según los índices de inflación que se consideren.

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Una protesta que tendrá continuidad en agosto

La jornada de este miércoles será el inicio de una nueva escalada del conflicto. Los gremios universitarios ya anunciaron una semana completa de paro entre el 18 y el 22 de agosto, que tendrá adhesión de trabajadores de la Universidad Nacional del Litoral y de otras universidades públicas del país.

El secretario general de ADUL y secretario general adjunto de CONADU Histórica, Óscar Vallejos, confirmó la continuidad de las medidas.

“Confirmamos ayer a la tarde el paro de 24 horas donde vamos a estar confluyendo todas las organizaciones sindicales, y la semana que viene, el 18, arranca una semana de paro que vamos a realizar los docentes y las docentes de la Universidad Litoral y de 29 universidades en todo el país”, señaló.

Según Vallejos, el conflicto se arrastra desde el inicio de la gestión de Javier Milei y tiene como eje el deterioro de los ingresos de los trabajadores universitarios.

José Busiemi

El reclamo por la ley y la vía judicial

Los sindicatos sostienen que la Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso luego de que el sector reclamara herramientas para recomponer los salarios y garantizar los recursos destinados a las universidades.

La norma había sido vetada por el Poder Ejecutivo, pero posteriormente fue insistida por el Congreso. Desde los gremios cuestionan que, pese a su vigencia y a los fallos judiciales favorables, el Gobierno nacional todavía no haya completado su aplicación.

“Estamos en una situación judicial, nos llevó a la justicia y también la justicia nos dio todas las instancias favorables, incluso la Corte Suprema de Justicia, y el gobierno sigue sin cumplirla”, afirmó Vallejos.

Desde FAGDUT Santa Fe también remarcaron que la normativa lleva alrededor de 300 días sin ser cumplida de manera integral, pese a las resoluciones judiciales.

La presidenta de FAGDUT Santa Fe, Lucila Rossi Gerard, sostuvo que “ya no hay nada para discutir” y que el Ejecutivo debe avanzar con el cumplimiento de la ley.

Los salarios, en el centro del conflicto

Uno de los principales reclamos de los docentes está relacionado con la pérdida del poder adquisitivo. Según CONADU Histórica, a julio la diferencia acumulada alcanzaba el 28,5% respecto de los valores que deberían haberse percibido de acuerdo con la evolución inflacionaria.

Vallejos advirtió que el porcentaje podría incrementarse luego de conocerse el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente a julio.

“Al mes de julio nos tendría que haber pagado un 28,5 sobre lo que nos ha pagado ya. Ahora se conoció ayer la inflación en la ciudad de Buenos Aires del 2,9. (...) Vamos a tener un 3% más sobre eso, así que hay que recalcular de nuevo”, sostuvo.

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Desde FAGDUT, en tanto, señalaron que el aumento otorgado previamente por el Gobierno no alcanza para cumplir con la totalidad de lo establecido por la normativa.

Rossi Gerard afirmó que en la última paritaria se otorgó un incremento del 21%, mientras que la Justicia estableció que todavía resta completar una recomposición cercana al 30%.

José Busiemi

El Gobierno convocó a paritaria para septiembre

En medio del conflicto, el Gobierno nacional convocó a los sindicatos a una nueva reunión paritaria para el 1° de septiembre.

Sin embargo, los gremios ratificaron el paro previsto para este miércoles y la semana de medidas de fuerza de la segunda quincena de agosto.

“Entonces con esa convocatoria paritaria querían evitar el paro. No lo van a poder evitar porque están incumpliendo”, sostuvo Vallejos.

Desde FAGDUT también confirmaron que asistirán a la instancia de negociación, aunque remarcaron que la convocatoria no modifica el cronograma de protesta.

“Ahí estaremos, pero volvemos a ratificar este plan de lucha porque exigimos el cumplimiento en su totalidad de la ley de financiamiento universitaria”, señaló Rossi Gerard.

Qué reclaman los no docentes

Los trabajadores no docentes de las universidades públicas también se sumarán al paro de 24 horas.

El secretario general de APUL, Rubén Núñez, explicó que la protesta se vincula con el incumplimiento total de una medida cautelar dictada en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario, particularmente respecto de sus artículos 5° y 6°.

Según explicó, esas disposiciones establecen mecanismos de actualización salarial vinculados con los índices de precios y contemplan además incrementos para las becas estudiantiles.

“Nos pagaron una parte y nos falta abonar la totalidad de la aplicación de la ley y además los incrementos de las becas para los estudiantes”, afirmó Núñez.

El dirigente ubicó el porcentaje adeudado en una franja de entre 26,22% y 28,55%, dependiendo de los índices utilizados para calcular la actualización.

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Una jornada con actividades en Santa Fe

Además del paro, los gremios preparan acciones de visibilización del conflicto.

En la ciudad de Santa Fe se realizará este miércoles una volanteada en la zona de Güemes y Boulevard, uno de los sectores vinculados con la actividad científica y tecnológica de la ciudad.

Los docentes universitarios llevan adelante jornada de protestas José Busiemi/ UNO Santa Fe

A nivel nacional, está prevista una jornada de protesta y visibilización en el Obelisco de Buenos Aires desde las 16, con participación de centros científicos y tecnológicos de distintos puntos del país.

Vallejos confirmó que la actividad santafesina tendrá como objetivo acercar el reclamo a la comunidad y explicar las razones de la medida de fuerza.

El impacto en las clases y la investigación

La protesta también tendrá impacto sobre el desarrollo de las actividades académicas.

En la UTN, la medida coincide con una semana de exámenes y con el inicio del segundo cuatrimestre, por lo que desde FAGDUT advirtieron que el conflicto puede afectar el normal dictado de clases.

Rossi Gerard señaló que los propios docentes desean volver a las aulas, pero consideró que la protesta forma parte de la defensa de los derechos del sector.

“Nosotros también queremos estar en nuestras aulas, esa es nuestra función, pero también le tenemos que enseñar a los alumnos que la manera de defender los derechos y exigir en el sistema democrático también es a través de la lucha para que justamente cumpla con la ley”, sostuvo.

La dirigente también vinculó el deterioro salarial con la calidad de la educación superior y advirtió sobre la pérdida de docentes que abandonan las universidades en busca de mejores ingresos.

“Tener docentes con magros sueldos repercute directamente en lo que hace a la calidad universitaria, porque se nos están yendo los docentes emigrando hacia otros sectores”, afirmó.

Una semana de paro y posible nueva marcha

El plan de lucha continuará durante la segunda quincena de agosto con cinco días consecutivos de paro, entre el 18 y el 22.

Además, los gremios analizan nuevas acciones en caso de que el Gobierno nacional no avance con el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario.

Entre las alternativas aparece la convocatoria a una nueva marcha universitaria, cuya realización dependerá de la evolución del conflicto y de las respuestas que surjan de la instancia paritaria convocada para septiembre.

“El Ejecutivo debe cumplir”, sintetizó Rossi Gerard al plantear la posición de los docentes universitarios frente a una disputa que, en Santa Fe, volverá a traducirse este miércoles en aulas sin actividad y en una jornada de protesta en las calles.