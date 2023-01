El referente apuntó que su sector muchas veces queda afuera de los convenios, pierden la posibilidad de comprar barato y venderle barato a la gente. "Estamos en una encrucijada frente al cliente que muchas veces ve cómo en nuestros comercios vendemos la mercadería más cara y no es porque somos más careros sino que en muchas ocasiones no nos dejan los productos a los precios que se los dejan a los grandes comercios, además de los programas como Precios Cuidados y todo ese tipo de acciones que no nos llegan. Por eso muchas veces terminamos comprando en esos grandes supermercados. Nuestro proveedor hoy es el supermercado y no debería ser así", manifestó Acuña sobre la situación que están viviendo.