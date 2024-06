Losada, sobre los disturbios fuera del Congreso: "Cuando no quieren que una ley salga, recurren a la violencia, como 2017"

Embed Esta no es gente que protesta pacíficamente, son los mismos violentos de siempre que atentan contra la democracia. Son desestabilizadores. pic.twitter.com/vQuPF8tLfi — Carolina Losada (@carolinalosada) June 12, 2024

auto cadena 3.jpg

Disturbios y tensión fuera del Congreso por la Ley Bases: piedras, bombas molotov y enfrentamientos con la policía

"No vi manifestantes tranquilos intentando manifestarse pacíficamente en contra de una ley, lo cual puede ser y es lícito. Lo que vi fueron piedras gigantes que le tiraban a la policía, bombas molotov, clavos gigantes que lanzaban con armas caseras. Me recordó a lo que pasó en 2017, cuando no quieren que una ley salga, recurren a la violencia. Entonces, no sé a quién representa esta gente que está afuera violentando", declaró la senadora en el recinto.

ley_bases_disturbios_6.jpg_674994428.jpg

Losada también mencionó las consecuencias de estos actos violentos, incluyendo policías heridos, móviles de televisión dañados y un auto privado destruido. "Rompieron dos móviles de televisión y un auto privado. ¿Qué culpa tienen los móviles de televisión o el auto de una persona que lo dejó ahí?", cuestionó.

Multitudinaria manifestación en Santa Fe contra la Ley Bases en Bulevar y Pedro Vittori

La senadora criticó la destrucción de la plaza y rechazó la idea de que el vallado colocado alrededor del Congreso fuera una provocación.

ley_bases_disturbios_5.jpg_1756841869.jpg

"A la plaza la rompieron toda con esos cascotes gigantes. Debatir una ley está bien, podemos estar de acuerdo o no, y eso es lícito. Ahora, la violencia afuera va en contra de cualquier regla de la democracia."

"Esto es democracia, eso es violencia. No se bancan que una ley salga, como sucedió en 2017, cuando tiraron toneladas de piedras. Es vergonzoso", remato.