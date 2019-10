Luego de tres horas y media de corte, pescadores levantaron la protesta

Pescadores de la zona de Alto Verde y de la Vuelta del Paraguayo acampan a la vera de la ruta hace tres días. Anunciaron ayer que se realizaría un corte, que finalmente hoy se concretó desde las 9 hasta las 12.30. Advierten que a las 13.30 volverían a cortar.

PESCADORES 5.jpg Los pescadores acampan desde hace tres días al costado de la ruta. UNO Santa Fe

Si bien en un principio informaron a la prensa local que el corte tendría la modalidad de duración de media hora en cada vía, eso no se llevó a cabo. "Hasta que no se forme una mesa de diálogo con el Ministerio de la Producción no vamos a levantar nada", anunciaron a UNO Santa Fe al mismo tiempo que pidieron disculpas por los inconvenientes a la comunidad. El tránsito se interrumpió por tres horas y media solo en la mano de la Ruta 168 que va hacia la ciudad de Santa Fe.

PESCADORES 1.jpg Así se encuentran colectivos y otros vehículos en la ruta 168. UNO Santa Fe

El referente de la Asociación Civil de Pescadores, Jesús Pérez, explicó la situación a UNO: "Hace bastante tiempo que hay que declarar la emergencia pesquera. Hoy es un recurso que está en riesgo, no solo nuestro sino de nuestros hijos. Estamos matando a peces que tienen los huevos. Hay una ley que dice que cuando hay una anomalía hay que declarar la veda de urgencia. El gobierno nos atendió hace unas dos semanas y no cumplió. Nos dijeron que se iba a declarar la emergencia pesquera y que se iban a presentar los proyectos que están archivados hace dos años para la elaboración de pescados para que nosotros dejemos de ser explotados por los frigoríficos. Para que dejemos de venderle a ellos la pieza a 15 pesos cuando la exportan a más de 300".

PESCADORES 2.jpg Oficiales de gendarmería dialogaron con los manifestantes para intentar hacerlos desistir del corte en la ruta. UNO Santa Fe

Cabe destacar que ante las demoras decenas de pasajeros descendieron de colectivos y otros transportes públicos para cruzar la ruta a pie. La Policía de Seguridad Vial se encuentra en el lugar trabajando para desviar el tránsito por la calle colectora a la ruta y el Puente Colgante. El tránsito pesado está totalmente varado en la 168.

PESCADORES 3.jpg El corte en la ruta 168 está impulsado por los pescadores que reclaman que se dicte la veda en el río Paraná para la pesca. UNO Santa Fe

"Hay más de diez organizaciones que están llevando adelante los cortes en diferentes puntos de Santa Fe. Representamos a una parte del padrón que confecciona el Ministerio de la Producción, cerca del 70 por ciento. El total de pescadores en la provincia es de 4.200 familias", agregó el pescador.

PESCADORES 4.jpg Colgaron sus redes de pesca junto a fotos de ellos mismos en el río trabajando. UNO Santa Fe

Por último, en relación a la situación de la baja del río, Pérez detalló: "No se puede ingresar a la laguna Setúbal, los arroyos están muy playos. Dejan que los turistas sigan entrando a los arroyos, y a nosotros nos molesta la Prefectura Naval o Los Pumas porque nos dicen que explotamos los huevos de los pescados. Pero a los turistas que salen el fin de semana los dejan que anden y circulen como quieran".

PESCADORES 6 puente colgante rio parana bajo.jpg Muchas personas se bajaron de los transportes públicos para pasar el puente a pie. UNO Santa Fe