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La UNL se queda sin fondos para continuar la obra del aulario en la Costanera Este

La universidad argumenta que los contratos tienen continuidad jurídica y que el gobierno no puede desatenderlos unilateralmente

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

18 de mayo 2026 · 11:27hs
La UNL se queda sin fondos para continuar la obra del aulario en la Costanera Este

La segunda etapa de la obra emblemática de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en Costanera Este —donde hoy funciona la Escuela Secundaria— se encuentra paralizada por falta de pago del Estado nacional, y la empresa adjudicataria pidió la rescisión del contrato. Así lo confirmó el arquitecto Marcelo Saba, secretario de Obras y Servicios de la institución.

El proyecto, que contempla la construcción de 16 módulos de aulas de uso compartido para las cinco facultades con sede en Ciudad Universitaria, había sido adjudicado a la empresa Mundo Construcciones dentro de un programa especial de infraestructura universitaria financiado por el Ministerio de Capital Humano. La obra alcanzó un avance de casi el 30% antes de quedar frenada.

Una historia de incumplimientos reiterados

Según Saba, los problemas comenzaron en 2024, cuando el gobierno de entonces dejó de abonar los certificados de obra durante cinco meses consecutivos, en pleno período de alta inflación. "Llegamos a tener meses de 25 y 30% de inflación", recordó el funcionario en el programa Mañana UNO. "La empresa absorbió ese costo y decidió neutralizar la obra para no tomar más riesgos."

Ese contexto inflacionario disparó una actualización del contrato: la obra que había sido adjudicada por 830 millones de pesos pasó a tener un valor oficial de 4.500 millones de pesos, lo que representó un corrimiento inflacionario del 490%.

Con el nuevo gobierno nacional, se retomaron los pagos y la empresa volvió a trabajar. Sin embargo, el patrón se repitió: tres meses de obra y nuevamente el Estado dejó de pagar. El desenlace llegó el 11 de mayo, cuando la UNL se enteró por el Boletín Oficial —sin ninguna comunicación previa de los ministerios— que los recursos asignados a la obra habían sido redireccionados a otras partidas. En total, son 10 obras universitarias en todo el país las que se encuentran en esta situación.

El impacto en la comunidad universitaria

La paralización afecta directamente la capacidad de dictar clases en una institución que cuenta con más de 50.000 estudiantes activos. El sistema de aulario compartido —similar al ya existente en Esperanza y en el Edificio Cubo de Ciudad Universitaria— permitía optimizar el uso de los espacios con carga horaria doble a la convencional.

"Lo que nos daña es no poder cubrir esa demanda creciente de dictar clases comunes y corrientes", señaló Saba.

La entrevista completa:

Embed - MAÑANA UNO - MARCELO SABA - DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS CENTRALIZADOS

UNL Costanera Este Nacional
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