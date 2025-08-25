Lunes despejado y con buen tiempo en el arranque de semana para la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 7.9º y se espera que la máxima alcance los 20º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa la persistencia de un sistema de alta presión en la región con aportes de aire frío en altura, mientras que en superficie hacen lo propio flujos algo más cálidos desde el norte del continente. Esta situación genera que las jornadas se mantengan buenas y estables durante los próximos días, con temperaturas relativamente bajas durante el comienzo de la jornadas, mas agradables promediando las mismas y tendencia en gradual ascenso con el correr de los días. No obstante ello, hacia finales de semana, las condiciones podrían tender a desmejora r lenta y gradualmente con alguna posibilidad de lluvias de diversas intensidades hacia últimas horas del sábado y el domingo , previo al ingreso de un nuevo sistema frío.

Martes con cielo despejado o con leve nubosidad con condiciones estables y temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 9º y poco cambio de las máximas, 22º . Vientos leves del sector nor/noroeste.

En tanto miércoles con cielo despejado o con leve nubosidad y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 10º y máxima 23º. Vientos leves del sector este/noreste, rotando al noreste por momentos.

Por último jueves con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables, tendencia lenta y gradual a desmejorar. Temperaturas en poco cambio de las mínimas, 11º y suave ascenso de las máximas, 24º. Vientos leves a moderados del sector noreste, rotando al este/noreste por momentos.

