Lunes que arranca en la ciudad de Santa Fe con buen tiempo y subas en las temperaturas Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona 13 de octubre 2025 · 07:58hs

José Busiemi

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 14º y se espera que la máxima alcance los 28º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y se observa todavía cierta influencia del sistema de baja presión que generó el ingreso del sistema frío. Mientras el mismo se desplaza lentamente hacia el océano y junto a la configuración de las más de aire pos frontales en la región, generan que las condiciones se mantengan oscilando entre relativamente estables y algo inestables con aportes de aire relativamente cálido, hasta por lo menos el día jueves donde nuevamente debería ingresar otro sistema relativamente frío, el cual podría generar algunas lluvias débiles y permitir un nuevo descenso de los registros térmicos hacia finales de la semana.

Martes con cielo despejado, o con leve nubosidad y con condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 15º y máxima 30º. Vientos leves del sector nor/noreste e incrementando su intensidad a lo largo del día.

En tanto el miércoles se espera cielo despejado, con nubosidad variada en aumento durante el transcurso del día. Condiciones relativamente estables a algo inestables con temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 16º y máxima 31º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste. Por último, jueves con nubosidad variada y mejoramientos temporales. Condiciones relativamente estables a algo inestables con temperaturas en ascenso: mínima 18º y máxima 33º. Vientos leves del sector este/noreste, rotando al este/sureste y luego al sur/sureste e incrementando su intensidad. • LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región