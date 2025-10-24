Maltrato animal en Sauce Viejo: Chimuelo, el perro brutalmente agredido, se recupera y "busca una familia"

Una semana después de la viralización del violento ataque, la asociación Rescatando Ando confirmó que el perro se encuentra en buenas condiciones de salud tras recibir atención veterinaria. Buscan una familia para el animal que es "muy dócil y super adoptable".

El perro salvajemente agredido en Sauce Viejo se recupera. “Chimuelo está muy bien y busca una familia”

Una semana después del violento episodio de maltrato animal ocurrido en Sauce Viejo , que generó gran conmoción y repercusión en redes sociales, la organización Rescatando Ando brindó un parte de tranquilidad: el perro agredido, apodado Chimuelo, está bien de salud y comenzó el proceso para encontrar un nuevo hogar.

Desde la Asociación detallaron el estado del animal: “Él anda bien, está muy bien. Estamos buscando tránsito o adopción para él. Nuestro objetivo en este momento es que pueda tener una familia y que esté a resguardo” .

La organización se movilizó de inmediato al conocer el caso. “Lo primero que quisimos saber era si el perrito estaba vivo, porque las imágenes eran terribles. Agradecemos enormemente a los dos chicos que frenaron la bicicleta, porque fue muy valioso lo que hicieron”, relató la activista.

Asistencia y diagnóstico veterinario

Gracias a la colaboración de los vecinos, el grupo pudo localizar el domicilio y envió a uno de sus veterinarios de confianza. “Le dio las primeras atenciones y siguió yendo todo el fin de semana. Estaba muy dolorido y muy asustado, porque no entendía lo que había pasado”, comentó la referente.

Posteriormente, Chimuelo fue sometido a estudios más complejos, incluyendo ecografías, radiografías y análisis de sangre. Afortunadamente, se confirmó que "por suerte está bien" de salud.

image

La situación legal y el proceso de adopción

En cuanto al agresor, la referente indicó que "la parte legal está en manos de la Justicia", y que la organización se enfoca “100% en darle curso a la adopción y al tratamiento del animal”.

Chimuelo, que tenía dueños en la zona de Sauce Viejo, fue entregado a la asociación. "La familia decidió darlo en adopción para resguardar su vida", explicó la referente.

Quienes deseen postularse como adoptantes o ayudar en su tránsito pueden hacerlo a través de las redes sociales de Rescatando Ando. El proceso es riguroso: "Buscamos siempre la mejor familia que se adapte al animal, sobre todo porque muchos vienen de casos de maltrato extremo y deben volver a confiar en el humano”, sostuvo. En este sentido, la organización enfatizó que Chimuelo es un perro “muy dócil, muy bueno, le gusta que lo acaricien todo el tiempo. Es tamaño mediano y super adoptable”.