Mammarella destacó el acuerdo con nación por gastos de funcionamiento, pero advierte: "Quedaron muchos temas pendientes"

Explicó que "este pedido que veníamos haciendo, por gastos de funcionamiento, es por la actualización de la inflación del año 2023. Nos llevó desde comienzos de este año hasta ahora poder lograrlo. Todavía falta que quede firme una resolución y un cronograma de cómo se va a ejecutar y ver de qué manera acomodar nuestras cuentas y pensar las actividades para el segundo semestre".

Mamarella advirtió sobre los temas pendientes

De todas maneras aclara que esto es un inicio porque "quedaron muchos puntos pendientes. Tenemos pagos pendientes de resoluciones que salieron el año pasado que no se han asignado los fondos de este año, todos los programas que maneja la Secretaría de Políticas Universitarias que hacen al presupuesto universitario. No tenemos novedades de cómo se van a ejecutar este año. Ya hemos finalizado el primer semestre y todavía no tenemos esas convocatorias".

Entre algunos de los temas pendientes, el titular de la casa de altos estudios repasó: "Ejecución de proyectos y obras que se encuentran paradas al igual que los salarios docentes y no docentes. Es necesario armar mesas de trabajo, pensar hacia adelante, en ver cómo se resuelven estos temas. También muchos temas académicos que hay pendientes".

Por otro lado, adelantó la necesidad de establecer mecanismos para que entre "las autoridades y los rectores empecemos a discutir cuál tiene que ser el presupuesto universitario del 2025 que el 15 de septiembre tiene que estar en el Congreso".

Por otro lado, se mostró preocupado por las becas nacionales: "Estamos hablando de las becas Progresar y becas Belgrano, que son para las carreras estratégicas y superiores en montos a las que podemos dar desde el presupuesto universitario. Le permiten a muchos estudiantes, no solo quienes llegan del interior de la provincia, sino de la propia ciudad de Santa Fe, para que puedan mantenerse activos mientras desarrollan su carrera; o por lo menos minimizar las necesidades de trabajar. Esto está en el marco de las convocatorias, no está resuelto".

La marcha en defensa de la Universidad, clave para visibilizar un problema

Respecto a lo importante que fue la marcha en defensa de la Universidad del 23 de abril para poder alcanzar un nuevo acuerdo, Mammarella indicó: "Creo que ha sido muy importante para visibilizar la situación problemática que nosotros veníamos hablando con el gobierno, pero que no se alcanzaba a medir la necesidad. Fue muy importante porque permitió poner el tema en discusión pública. Se logró que fuera tomado el tema en el Congreso, quien mantuvo en el tapete la situación del financiamiento del sistema universitario y de la ciencia y tecnología. Y sigue desde ese momento, hasta ahora, en una discusión permanente".

"La marcha fue porque realmente entendemos que en el ADN del ser argentino la educación y la salud pública son fundamentales. Entender que la universidad pública es la herramienta de movilidad social que todos los argentinos soñamos para que nuestras familias y generaciones puedan seguir creciendo y desarrollándose", subrayó.

Comunicado del Comité Ejecutivo ampliado del CIN

El texto que hizo público el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) luego del encuentro con el gobierno que oficializó, una semana después, el anuncio de ampliación de presupuesto para universidades.

El Comité Ejecutivo ampliado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), reunido el 27 de mayo a los efectos de analizar el resultado de la reunión con las autoridades nacionales, manifiesta:

1. Las propuestas trasladadas el día de hoy por el Gobierno nacional comienzan a atender los reclamos que sostenemos desde principios de año el conjunto de las universidades públicas del país, agenda que diera origen a la extraordinaria manifestación del pasado 23 de abril.

2. En el marco de dicho encuentro, el Gobierno nacional confirmó un ajuste por inflación del 270 % para gastos de funcionamiento con el consecuente cronograma de pagos hasta fin de año.

3. Se acordó establecer mesas de trabajo para los siguientes temas que se encuentran aún pendientes de resolución:

. Resoluciones 2023 pendientes de pago y asignación de fondos de ejecución 2024 para programas con financiamiento especifico denominados bajo la línea.

. Obras universitarias suspendidas.

. Cálculo de presupuesto universitario 2025.

. Programas de becas y asistencia estudiantil.

. Situación del sistema científico tecnológico y coordinación con las universidades nacionales.

. Monitoreo de la situación salarial docente y nodocente.

. Monitoreo de la ejecución de los fondos.

. Otros temas de interés del Gobierno que son el Art. 33 de la Ley de Educación Superior, las medidas de transparencia y de rendición de cuentas de las universidades y el programa de alfabetización.

El Comité Ejecutivo ampliado encomienda a los Sres. Presidente y Vicepresidente del CIN el monitoreo y el control de los avances de las mesas de trabajo de manera que permitan avanzar en soluciones que otorguen previsibilidad al sistema universitario para planificar lo que resta del año.

Reiteramos nuestro agradecimiento a la sociedad argentina por su masivo y conmovedor acompañamiento en defensa de la universidad pública que ha permitido comenzar a encontrar un principio de solución para la grave situación presupuestaria del sistema público universitario a la que nunca debimos haber llegado. Este Consejo seguirá trabajando en unidad por la fortaleza del sistema, con el convencimiento del rol transformador de la universidad pública y de que los problemas estructurales del país se resuelven con más y mejor educación, con formación universitaria pública de excelencia y con un sistema científico al servicio del desarrollo de la Nación.

27 de mayo de 2024

Comité Ejecutivo ampliado

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)

