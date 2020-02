Marcelo Sain: "Si me quedo en Santa Fe me cagan a tiros"

El ministro de Seguridad, Marcelo Sain, lanzó una frase que, aunque en tono de chiste, causó algo de malestar entre algunas personas. El funcionario estaba en Buenos Aires cuando expresó: "Me vine a descansar porque si me quedo allá me cagan a tiros".

Sain fue invitado por el periodista Mauro Federico en el programa Solo Periodismo que se emite los domingos por Crónica TV. Tras las gracias por haber participado de la entrevista, el conductor lo despidió a lo que el funcionario provincial lanzó con ironía: "Me vine a descansar porque si me quedo allá me cagan a tiros".

Embed

Como suele suceder, su dicho tuvo un rebote en las redes sociales. El diputado provincial macrista, Gabriel Chumpitaz, adelantó en su cuenta de Twitter que le pedirá una audiencia al gobernador Omar Perotti "exigiendo las explicaciones del plan de seguridad llevado a cabo hasta aquí por Marcelo Sain, si es que lo hay...".

El vicepresidente del PRO a nivel nacional, Federico Angelini consideró a las declaraciones como "una vergüenza".

Fede Angelini on Twitter Increible



Escuchen las declaraciones del Ministro @marcelo_sain .

"(Vine a) descansar porque si me quedo alla(en nuestra provincia, donde le pagamos el Sueldo), me cagan a tiros"



UNA VERGUENZA pic.twitter.com/FOmXUcR6Zj — Fede Angelini (@fangelini) February 26, 2020

Dani Lerer on Twitter Marcelo Saín, Ministro de Seguridad de Santa Fe, sin que se le mueva un pelo: "Vine a descansar porque si me quedo alla me cagan a tiros"... pic.twitter.com/4PTIMVfFrx — Dani Lerer (@danilerer) February 26, 2020

EL ANTI OPERETA on Twitter ¡ GRAVEDAD TOTAL ! #AHORA



Desafortunadas declaraciones del Ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain: "Me vine de vacaciones a Buenos Aires porque si me quedo allá (Santa Fe), me cagan a tiros". Indignación total.

¿A qué hora presenta la renuncia?



Esto votaron pic.twitter.com/lTY8QcVEXz — EL ANTI OPERETA (@ChauOperetaK) February 26, 2020

Gisel Mahmud on Twitter Vergonzosas declaraciones del Ministro de Seguridad @marcelo_sain desde el piso de @CronicaTV.



Las estadísticas de homicidios de Enero y Febrero son las más altas de los últimos 4 años.



SFe necesita que la tarea del Ministro y la gestión de @omarperotti comience de una vez. pic.twitter.com/ergD04mmel — Gisel Mahmud (@giselmahmud) February 26, 2020

Anita Martinez on Twitter Vergonzosas declaraciones de @marcelo_sain (Ministro de Seguridad de @GobSantaFe) en @CronicaTV

“Vine adescansar porque si me quedo allá, me cagan a tiros" — Anita Martinez (@anitalmartinez) February 26, 2020

Fabian Palo Oliver on Twitter Los exabruptos del Ministro de Seguridad de Santa Fe parecen ser un clásico y lo único que produce es malestar por el permanente desprecio a las víctimas y familiares. Se lo está comiendo el personaje, pasó del relato épico a la ironía mal usada. — Fabian Palo Oliver (@PaloOliver) February 26, 2020

Gisela Scaglia on Twitter Parece joda. Pero es real. Así piensa el Ministro de Seguridad de @omarperotti @marcelo_sain https://t.co/GjYlWoTvhg — Gisela Scaglia (@GiScaglia) February 26, 2020

