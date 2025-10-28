Martes frío e inestable en la ciudad de Santa Fe con posibles lluvias o lloviznas

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo cubierto, frío, con viento sur y una temperatura a las 7.30 de la mañana de 11.3º, ST: 9.7º y se espera que la máxima alcance los 15º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa que el ingreso de una masa de aire frío combinado con aire algo más cálido residente en la región, genera que si bien las condiciones se mantienen estables, la jornada se presente con cielo nublado y p osibles lluvias débiles y dispersas o lloviznas, durante gran parte de la jornada con tendencia a mejorar hacia la tarde/noche o la noche . Durante este proceso se observa el descenso de los registros térmicos , los cuales podrían presentar una suave tendencia en ascenso a partir la jornada de mañana .

Miércoles con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse con el correr de las horas. Condiciones estables con temperaturas en suave ascenso: mínima 10º y máxima 21º. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, rotando al este.

En tanto para el jueves se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad durante la jornada, con condiciones estables y alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 9º y suave ascenso de las máximas, 24º. Vientos leves a moderados predominando del sector este.

Por último, viernes con cielo despejado, o con leve nubosidad. Condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas en suave ascenso: mínima 11º y máxima 26º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste.

