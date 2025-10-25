El acumulado de lluvia entre viernes y sábado en la ciudad llegó a los 43 milímetros

El sistema municipal de monitoreo registró una intensidad máxima de lluvia de 48 mm/h el viernes y 27,00 mm/h este sábado. Las ráfagas de viento llegaron a 55,1 Km/h.

Los acumulados de lluvia entre viernes y sábado en la ciudad llegaron a los 43 milímetros

Desde el viernes y hasta las 8:30 de este sábado, el acumulado de lluvia en la ciudad llegó a los 43 milímetros, registro máximo que se informó desde el distrito costero de Alto Verde. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio de bajo los alerta por lluvias y tormentas pero renovó un aviso por fuertes ráfagas de viento.

El sistema municipal de monitoreo registró una intensidad máxima de lluvia de 48 mm/h el viernes y 27,00 mm/h este sábado. Las ráfagas de viento llegaron a 55,1 Km/h en dirección Sudoeste (SO) y se registraron en Alto Verde a las 6:30 de este sábado.

LEER MÁS: El tiempo en Santa Fe: las tormentas se empiezan a despedir con la llegada del viento

De acuerdo con los registros de las estaciones meteorológicas municipales, los acumulados de lluvia entre viernes y sábado en la ciudad fueron: en el COBEM (DOAE) se registraron 34,50 mm.; en el Centro cayeron 36,25 milímetros, mientras que en la Delegación Alto Verde el acumulado alcanzó los 43 milímetros. En tanto, en el CIC Facundo Zuviría se midieron 31,25 milímetros.

El SMN actualizó su sistema de alerta temprano (SAT) y anunció un alerta amarilla por viento del sector sur que pueden estar en los valores entre 45 y 55 km/h. No obstante, las condiciones del tiempo tenderán a mejorar con el transcurso de la jornada de este sábado.

image

Baja la temperatura: cómo estará el tiempo tras el paso de la lluvia

Se espera una disminución marcada de los registros térmicos desde la madrugada del domingo hasta el miércoles inclusive.

El domingo habrá condiciones similares al sábado, con una temperatura máxima de 23ºC pero con una mínima que llegará a 12ºC. Desde allí hasta mitad de la semana que viene, los termómetros mostrarán cifras otoñales: apenas 16ºC de máxima el lunes y el martes, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 12ºC y 9ºC tanto el lunes como el martes.