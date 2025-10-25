Uno Santa Fe | Santa Fe | lluvia

El acumulado de lluvia entre viernes y sábado en la ciudad llegó a los 43 milímetros

El sistema municipal de monitoreo registró una intensidad máxima de lluvia de 48 mm/h el viernes y 27,00 mm/h este sábado. Las ráfagas de viento llegaron a 55,1 Km/h.

25 de octubre 2025 · 10:28hs
Los acumulados de lluvia entre viernes y sábado en la ciudad llegaron a los 43 milímetros

José Busiemi

Los acumulados de lluvia entre viernes y sábado en la ciudad llegaron a los 43 milímetros

Desde el viernes y hasta las 8:30 de este sábado, el acumulado de lluvia en la ciudad llegó a los 43 milímetros, registro máximo que se informó desde el distrito costero de Alto Verde. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio de bajo los alerta por lluvias y tormentas pero renovó un aviso por fuertes ráfagas de viento.

El sistema municipal de monitoreo registró una intensidad máxima de lluvia de 48 mm/h el viernes y 27,00 mm/h este sábado. Las ráfagas de viento llegaron a 55,1 Km/h en dirección Sudoeste (SO) y se registraron en Alto Verde a las 6:30 de este sábado.

LEER MÁS: El tiempo en Santa Fe: las tormentas se empiezan a despedir con la llegada del viento

De acuerdo con los registros de las estaciones meteorológicas municipales, los acumulados de lluvia entre viernes y sábado en la ciudad fueron: en el COBEM (DOAE) se registraron 34,50 mm.; en el Centro cayeron 36,25 milímetros, mientras que en la Delegación Alto Verde el acumulado alcanzó los 43 milímetros. En tanto, en el CIC Facundo Zuviría se midieron 31,25 milímetros.

El SMN actualizó su sistema de alerta temprano (SAT) y anunció un alerta amarilla por viento del sector sur que pueden estar en los valores entre 45 y 55 km/h. No obstante, las condiciones del tiempo tenderán a mejorar con el transcurso de la jornada de este sábado.

image

Baja la temperatura: cómo estará el tiempo tras el paso de la lluvia

Se espera una disminución marcada de los registros térmicos desde la madrugada del domingo hasta el miércoles inclusive.

El domingo habrá condiciones similares al sábado, con una temperatura máxima de 23ºC pero con una mínima que llegará a 12ºC. Desde allí hasta mitad de la semana que viene, los termómetros mostrarán cifras otoñales: apenas 16ºC de máxima el lunes y el martes, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 12ºC y 9ºC tanto el lunes como el martes.

lluvia ciudad acumulados
Noticias relacionadas
el tiempo en santa fe: las tormentas se empiezan a despedir con la llegada del viento

El tiempo en Santa Fe: las tormentas se empiezan a despedir con la llegada del viento

expectativa de frigorificos santafesinos por la cuadruplicacion de la cuota para la exportacion de carne a estados unidos

Expectativa de frigoríficos santafesinos por la cuadruplicación de la cuota para la exportación de carne a Estados Unidos

Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

Uruguay aprobó la ley de eutanasia tras diez años de debate: "No se obliga a nadie, se garantiza el derecho a elegir"

La seguridad de las elecciones. Desde el puesto de comando en el Liceo Militar se realiza un monitoreo en tiempo real de todas las operaciones.

Seguridad electoral en Santa Fe: el Ejército moviliza más de 7.000 efectivos y 700 vehículos desde este sábado

Lo último

Unión tiene día y hora para visitar a Newells por la fecha 14 del Clausura

Unión tiene día y hora para visitar a Newell's por la fecha 14 del Clausura

La Selección Argentina solo jugará un amistoso ante Angola en la gira de noviembre

La Selección Argentina solo jugará un amistoso ante Angola en la gira de noviembre

Perrone se afianza entre los primeros del Moto 3 y largará séptimo en Malasia

Perrone se afianza entre los primeros del Moto 3 y largará séptimo en Malasia

Último Momento
Unión tiene día y hora para visitar a Newells por la fecha 14 del Clausura

Unión tiene día y hora para visitar a Newell's por la fecha 14 del Clausura

La Selección Argentina solo jugará un amistoso ante Angola en la gira de noviembre

La Selección Argentina solo jugará un amistoso ante Angola en la gira de noviembre

Perrone se afianza entre los primeros del Moto 3 y largará séptimo en Malasia

Perrone se afianza entre los primeros del Moto 3 y largará séptimo en Malasia

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Poca actividad en las competencias de la Liga Santafesina

Poca actividad en las competencias de la Liga Santafesina

Ovación
Unión tiene día y hora para visitar a Newells por la fecha 14 del Clausura

Unión tiene día y hora para visitar a Newell's por la fecha 14 del Clausura

La Selección Argentina solo jugará un amistoso ante Angola en la gira de noviembre

La Selección Argentina solo jugará un amistoso ante Angola en la gira de noviembre

Unión aplastó a Platense en el Malvicino y toma envión en la Liga Nacional

Unión aplastó a Platense en el Malvicino y toma envión en la Liga Nacional

República del Oeste quedó cerca de jugar la final del Oficial U21

República del Oeste quedó cerca de jugar la final del Oficial U21

La Copa Argentina, una pesadilla para los grandes en los últimos años

La Copa Argentina, una pesadilla para los grandes en los últimos años

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras