Unión y el desafío de recuperar la memoria jugando como visitante

La campaña de Unión en condición de visitante es buena, sin embargo, en los últimos partidos los resultados no fueron los mejores

Unión visitará a Newell's con el desafío de volver a ser un equipo eficaz y prágmatico jugando como visitante.

Unión visitará este viernes desde las 21.15 a Newell's con la obligación de obtener un buen resultado para mantenerse en los primeros puestos de la Zona A.

Pero además, tendrá por delante el desafío de recuperar la memoria jugando fuera del 15 de Abril , ya que la campaña como visitante es auspiciosa, pero los últimos resultados no fueron buenos.

Hay que recordar que el Tate cosechó tres victorias al hilo fuera de Santa Fe. La racha arrancó con la goleada 4-0 a Instituto y se prolongó con los triunfos 3-2 con Racing y 3-1 contra Gimnasia.

Pero luego llegaría el empate 0-0 ante Banfield en donde estuvo más cerca de perderlo que de ganarlo y posteriormente la derrota 3-1 ante Central Córdoba.

En lo que va del campeonato, el Tate disputó siete partidos como visitante, obteniendo tres victorias, dos empates y dos derrotas. Sumó 11 puntos sobre 21 en disputa, con una efectividad del 52,3%.

No obstante, las últimas dos actuaciones fuera del 15 de Abril no entregaron una buena imagen, que deberá ser modificada en el partido ante Newell's.

Es una buena oportunidad para que Unión vuelva a ser el equipo pragmático y eficaz que logró encadenar tres victorias al hilo y que despertaron los elogios del mundo futbolístico.