Medicina del Viajero: Salud recuerda los cuidados para quienes viajen durante el verano y habilita consultas

El Ministerio de Salud de Santa Fe difundió recomendaciones para antes, durante y después de un viaje, y recordó que el Servicio de Medicina del Viajero atiende en toda la provincia a través de telesalud.

Playas. Son el destino preferido por los viajeros santafesinos para ir a descansar.

Con la llegada del calor y la cercanía de la temporada estival, el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe difundió una serie de recomendaciones sanitarias para quienes planean viajar dentro del país o al exterior.

El objetivo es prevenir enfermedades y garantizar una atención adecuada antes, durante y después del viaje.

Desde la cartera sanitaria recordaron la importancia de consultar al médico de cabecera antes de viajar, especialmente en el caso de niños, embarazadas, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas.

En destinos tropicales o exóticos, se recomienda acudir con al menos cuatro semanas de anticipación a un consultorio especializado en Medicina del Viajero, donde se evalúan vacunas, medicamentos y cuidados específicos según el itinerario.

También se sugiere preparar un botiquín personal, que incluya medicación habitual para la estadía y una semana adicional, repelente, alcohol en gel, protector solar con FPS mayor a 30, gasas, termómetro, analgésicos, antialérgicos, sales de rehidratación y preservativos. Además, contar con un seguro médico y verificar los servicios de atención sanitaria disponibles en el destino.

Prevención durante la estadía

Durante el viaje, se aconseja evitar el consumo de agua no segura, hielo o alimentos crudos o de venta ambulante, y priorizar alimentos cocidos y agua embotellada.

Asimismo, se deben mantener medidas contra enfermedades transmitidas por mosquitos como dengue, chikungunya, zika o malaria: usar ropa clara y de mangas largas, mosquiteros, vaporizadores y repelente con DEET (mayor al 15%) o icaridina, aplicándolo luego del protector solar y renovándolo cada 4 a 6 horas.

Al regresar, se recomienda seguir utilizando repelente y consultar al médico ante cualquier síntoma febril o malestar.

Vacunas al día y según el destino

La responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Gabriela Clementz, destacó que la planificación de un viaje es “una buena oportunidad para revisar el carnet de vacunación”. Además de las vacunas de calendario, existen dosis especiales recomendadas para ciertos destinos, como las de hepatitis A, meningitis o fiebre tifoidea.

En cuanto a la vacuna contra la fiebre amarilla, Clementz recordó que su aplicación gratuita se limita actualmente a residentes de zonas endémicas del país, como Misiones, Corrientes, Formosa y partes de Salta, Jujuy y Chaco. En Santa Fe, se administran dosis remanentes priorizando a viajeros que deban acreditar el certificado internacional para ingresar a otros países.

Para solicitarla, se debe acreditar pasaje con destino durante 2025 y verificar los requisitos sanitarios del país de llegada.

En el caso de Brasil, la vacuna no es obligatoria para el ingreso, pero se recomienda para viajeros a partir de los 9 meses que visiten Santa Catarina, Río de Janeiro o las Cataratas del Iguazú. No se sugiere, en cambio, para destinos del nordeste como Fortaleza, Recife, Natal, Maceió, Maragogi o Porto de Galinhas, donde no hay riesgo de transmisión.

Consultas desde toda la provincia

El Servicio de Medicina del Viajero del CEMAFE, en la ciudad de Santa Fe, brinda atención a toda la provincia mediante telesalud, informó Clementz.

Para solicitar turnos, los interesados pueden escribir a [email protected] o enviar un WhatsApp al 342-6460132.

Las consultas sobre vacunas se canalizan a través del correo del PAI: [email protected].

Finalmente, el Ministerio de Salud provincial advirtió que no realiza llamados telefónicos para ofrecer turnos de vacunación ni solicita datos personales o claves.