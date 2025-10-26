Uno Santa Fe | Santa Fe | elecciones

Las elecciones legislativas avanzan con normalidad en la ciudad en una jornada sin inconvenientes

Los centros de votación abrieron con puntualidad. La Boleta Única Papel no presentaba dificultades. Detalles y datos para ir a votar

26 de octubre 2025 · 11:28hs
Elecciones legislativas 2025 en Santa Fe

José Busiemi/UNO Santa Fe

Elecciones legislativas 2025 en Santa Fe

Las elecciones legislativas nacionales se desarrollaban con normalidad este domingo por la mañana en la ciudad de Santa Fe, en el marco de una jornada con buen clima y escuelas abiertas con puntualidad desde las 8 para que los votantes puedan acceder a los centros de votación.

Elecciones legislativas
Elecciones legislativas 2025 en Santa Fe

Elecciones legislativas 2025 en Santa Fe

En las primeras horas, los ciudadanos participaban con agilidad con el nuevo sistema electoral nacional de Boleta Única de Papel, similar al utilizado desde hace varios años en la provincia de Santa Fe.

En las elecciones legislativas nacionales de este domingo, los electores en el territorio nacional deben votar para definir sus representantes en el Congreso. En el caso de Santa Fe, se elegirán nueve diputados nacionales.

En todo el país

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE), emitió un comunicado este domingo a media mañana para informar que "la jornada electoral se inició sin inconvenientes en todo el país".

Desde las 8 y hasta las 18 se llevará a cabo el proceso correspondiente a las elecciones legislativas 2025. En estas elecciones legislativas se eligen 127 diputados nacionales por las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 24 senadores nacionales en 8 jurisdicciones: CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El proceso electoral involucra a 35.987.634 electores habilitados, de los cuales 1.139.315 son jóvenes de 16 y 17 años que podrán ejercer su derecho al voto por primera vez en elecciones nacionales. Además, 490.726 electores residentes en el exterior están habilitados para emitir su voto.

Para garantizar el desarrollo de los comicios, se habilitan 17.530 establecimientos con 109.046 mesas de votación.

Dónde voto

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el padrón electoral para que los ciudadanos puedan consultar su lugar de votación, incluso en Santa Fe. Para verificar dónde corresponde votar, los ciudadanos deben seguir estos sencillos pasos:

1 Buscar el padrón electoral online haciendo click aquí. El padrón electoral se puede acceder a través del sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

2 Ingresar datos personales. El consultante deberá completar un formulario con información del votante. El sistema solicitará el número de Documento Nacional de Identidad (DNI), el género y el distrito electoral al que pertenece.

3 Verificación del usuario. Antes de enviar el formulario con la información personal del elector, se debe introducir un código de validación captcha que el sistema solicita. Luego, será posible hacer click en el botón “Consultar”.

Una vez cumplidos estos pasos, el sistema informará, de forma precisa, la dirección del establecimiento donde se debe votar, el número de mesa asignado y el número de orden dentro del padrón.

• LEER MÁS: Elecciones 2025: el colectivo será gratuito este domingo para ir a votar

elecciones normalidad ciudad
Noticias relacionadas
Elecciones legislativas 2025 en Santa Fe

Las imágenes de las elecciones legislativa en la ciudad de Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro emitió su voto en su ciudad natal

Pullaro:"Es momento de que la sociedad hable y diga cuál va a ser el norte y el futuro del país"

Elecciones legislativas en Santa Fe 2025

Domingo electoral en Santa Fe: qué se elige y cómo es la boleta

elecciones 2025: el colectivo sera gratuito este domingo para ir a votar

Elecciones 2025: el colectivo será gratuito este domingo para ir a votar

Lo último

Elecciones Legislativas 2025: hasta las 12, la participación electoral en la provincia de Santa Fe fue del 26%

Elecciones Legislativas 2025: hasta las 12, la participación electoral en la provincia de Santa Fe fue del 26%

Elecciones Legislativas 2025: hasta las 11, la participación electoral fue del 17%

Elecciones Legislativas 2025: hasta las 11, la participación electoral fue del 17%

Las imágenes de las elecciones legislativa en la ciudad de Santa Fe

Las imágenes de las elecciones legislativa en la ciudad de Santa Fe

Último Momento
Elecciones Legislativas 2025: hasta las 12, la participación electoral en la provincia de Santa Fe fue del 26%

Elecciones Legislativas 2025: hasta las 12, la participación electoral en la provincia de Santa Fe fue del 26%

Elecciones Legislativas 2025: hasta las 11, la participación electoral fue del 17%

Elecciones Legislativas 2025: hasta las 11, la participación electoral fue del 17%

Las imágenes de las elecciones legislativa en la ciudad de Santa Fe

Las imágenes de las elecciones legislativa en la ciudad de Santa Fe

Gisela Scaglia: Los santafesinos hoy haremos historia y mañana Argentina va a hablar de nosotros

Gisela Scaglia: "Los santafesinos hoy haremos historia y mañana Argentina va a hablar de nosotros"

Tragedia en Misiones: un micro cayó a un arroyo y provocó al menos 8 muertes

Tragedia en Misiones: un micro cayó a un arroyo y provocó al menos 8 muertes

Ovación
Se concretaron las primeras definiciones en el Regional del Litoral

Se concretaron las primeras definiciones en el Regional del Litoral

Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver el GP de México de la Fórmula 1

Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver el GP de México de la Fórmula 1

SIC ganó el clásico, y sacó el pasaje para definir el Top 12 de la URBA

SIC ganó el clásico, y sacó el pasaje para definir el Top 12 de la URBA

El plan salvación que encara Newells con Unión en el camino

El plan "salvación" que encara Newell's con Unión en el camino

Newells encara una semana corta con el foco en Unión y trabajos en doble turno

Newell's encara una semana corta con el foco en Unión y trabajos en doble turno

Policiales
Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras