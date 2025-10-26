Las elecciones legislativas avanzan con normalidad en la ciudad en una jornada sin inconvenientes

Los centros de votación abrieron con puntualidad. La Boleta Única Papel no presentaba dificultades. Detalles y datos para ir a votar

Las elecciones legislativas nacionales se desarrollaban con normalidad este domingo por la mañana en la ciudad de Santa Fe, en el marco de una jornada con buen clima y escuelas abiertas con puntualidad desde las 8 para que los votantes puedan acceder a los centros de votación.

En las primeras horas, los ciudadanos participaban con agilidad con el nuevo sistema electoral nacional de Boleta Única de Papel, similar al utilizado desde hace varios años en la provincia de Santa Fe.

En las elecciones legislativas nacionales de este domingo, los electores en el territorio nacional deben votar para definir sus representantes en el Congreso. En el caso de Santa Fe, se elegirán nueve diputados nacionales.

En todo el país

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE), emitió un comunicado este domingo a media mañana para informar que "la jornada electoral se inició sin inconvenientes en todo el país".

Desde las 8 y hasta las 18 se llevará a cabo el proceso correspondiente a las elecciones legislativas 2025. En estas elecciones legislativas se eligen 127 diputados nacionales por las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 24 senadores nacionales en 8 jurisdicciones: CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El proceso electoral involucra a 35.987.634 electores habilitados, de los cuales 1.139.315 son jóvenes de 16 y 17 años que podrán ejercer su derecho al voto por primera vez en elecciones nacionales. Además, 490.726 electores residentes en el exterior están habilitados para emitir su voto.

Para garantizar el desarrollo de los comicios, se habilitan 17.530 establecimientos con 109.046 mesas de votación.

Dónde voto

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el padrón electoral para que los ciudadanos puedan consultar su lugar de votación, incluso en Santa Fe. Para verificar dónde corresponde votar, los ciudadanos deben seguir estos sencillos pasos:

1 Buscar el padrón electoral online haciendo click aquí. El padrón electoral se puede acceder a través del sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

2 Ingresar datos personales. El consultante deberá completar un formulario con información del votante. El sistema solicitará el número de Documento Nacional de Identidad (DNI), el género y el distrito electoral al que pertenece.

3 Verificación del usuario. Antes de enviar el formulario con la información personal del elector, se debe introducir un código de validación captcha que el sistema solicita. Luego, será posible hacer click en el botón “Consultar”.

Una vez cumplidos estos pasos, el sistema informará, de forma precisa, la dirección del establecimiento donde se debe votar, el número de mesa asignado y el número de orden dentro del padrón.

