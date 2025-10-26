Uno Santa Fe | Santa Fe | ciudad

Domingo de sol y con buen tiempo en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

26 de octubre 2025 · 08:48hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de domingo electoral en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado y con una temperatura a las 8.30 de la mañana de 16.5º y se espera que la máxima alcance los 25º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se espera para el resto de la jornada cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y con vientos leves predominando del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

En tanto el lunes se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo hacia la tarde o la noche pero con condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 11° y suave ascenso de las máximas, 26°. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al este/sureste.

Por último, martes con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse pero con condiciones estables. y una baja posibilidad de lloviznas durante las primeras horas del día. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 11° y suave descenso de las máximas, 23°. Vientos moderados del sector este/sureste, con algunas ráfagas regulares desde el sureste, durante las primeras horas del día.

ciudad domingo Santa Fe
