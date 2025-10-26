Domingo de sol y con buen tiempo en la ciudad de Santa Fe Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona 26 de octubre 2025 · 08:48hs

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de domingo electoral en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado y con una temperatura a las 8.30 de la mañana de 16.5º y se espera que la máxima alcance los 25º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se espera para el resto de la jornada cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y con vientos leves predominando del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

En tanto el lunes se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo hacia la tarde o la noche pero con condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 11° y suave ascenso de las máximas, 26°. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al este/sureste.

Por último, martes con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse pero con condiciones estables. y una baja posibilidad de lloviznas durante las primeras horas del día. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 11° y suave descenso de las máximas, 23°. Vientos moderados del sector este/sureste, con algunas ráfagas regulares desde el sureste, durante las primeras horas del día. • LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región