Martes nublado y con mucha humedad en la ciudad de Santa Fe

El arranque de martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada y húmeda y con 19º a las siete de la mañana y dónde se espera que la máxima alcance los 21º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, se observa en la región el predominio de aire cálido y seco, no obstante ello, durante la jornada debería ingresar una masa de aire frío, la cual permitiría que las condiciones se estabilicen y que las temperaturas desciendan a rangos mas adecuados para la época del año que se transita. Con el ingreso de dicho sistema no se esperan a priori eventos de lluvias de ningún tipo, no obstante ello, no se descarta la posibilidad de algunas lloviznas tenues durante la jornada.