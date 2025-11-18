Uno Santa Fe | Santa Fe | martes

Martes con sol, algunas nubes y ventoso en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

18 de noviembre 2025 · 07:36hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

UNO Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo soleado, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 16.5º y se espera que la máxima alcance los 33º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y como se esperaba, si bien predominan corrientes frías en altura, en superficie se observa el ingreso de aire cálido, el cual se debería mantener a lo largo de gran parte de la semana. Esta situación, mantiene una tendencia gradual a inestabilizarse junto con el ascenso de las temperaturas, con lo cual a medida que el nuevo sistema frío se aproxime a nuestra región, debería permitir el aumento de la nubosidad junto con la posibilidad de algunas lluvias débiles y dispersas el día viernes. Hacia el día sábado, las condiciones deberían mejorar con descenso gradual de los registros térmicos.

Miércoles con cielo despejado o con leve nubosidad y condiciones algo inestables a inestables con temperaturas en ascenso: mínima 17º y máxima 36º. Vientos leves a moderados de direcciones variables, predominando del oeste.

En tanto el jueves se espera una jornada mayormente despejada, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones inestables con temperaturas en gradual ascenso: mínima 19º y máxima 38º. Vientos moderados del sector norte, rotando al noreste por momentos.

Por último, viernes con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde/noche o la noche con condiciones algo inestables, con tendencia a estabilizarse y posibles lluvias débiles y dispersas durante la primera mitad de la jornada. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 18º y significativo descenso de las máximas, 22º. Vientos moderados a regulares por momentos del sector sur, rotando al sureste por momentos.

• LEER MÁS: Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región

martes Santa Fe ciudad
Noticias relacionadas
Está abierta la inscripción para los cursos de verano de idioma en la UNL

Idiomas UNL: inscripción abierta a los Cursos de verano 2026 en modalidad virtual

El perro de raza pitbull que mordió a la niña de 8 años en bario Los Hornos 

En lo que va del año, se registraron 45 denuncias por mordeduras de perros y un tercio involucra a pitbulls

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Dos ataques de perros reavivan el debate por la tenencia responsable en la ciudad de Santa Fe.

Alarma por ataques de perros en la ciudad: buscan imponer chips de identificación y cursos obligatorios a sus dueños

Lo último

Imputaron a un kinesiólogo por desobedecer una orden judicial y siguen investigando el abuso sexual denunciado

Imputaron a un kinesiólogo por desobedecer una orden judicial y siguen investigando el abuso sexual denunciado

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Último Momento
Imputaron a un kinesiólogo por desobedecer una orden judicial y siguen investigando el abuso sexual denunciado

Imputaron a un kinesiólogo por desobedecer una orden judicial y siguen investigando el abuso sexual denunciado

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Lo chocaron y siguieron, el testimonio de un vecino sobre el accidente que dejó herido a un adolescente en Santa Rosa de Lima

"Lo chocaron y siguieron", el testimonio de un vecino sobre el accidente que dejó herido a un adolescente en Santa Rosa de Lima

Nuevo frente de conflicto en Colón: intimación millonaria de Kelme en plena campaña electoral

Nuevo frente de conflicto en Colón: intimación millonaria de Kelme en plena campaña electoral

Ovación
Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

La Reserva de Unión va por un lugar en semifinales: recibe a Argentinos en el 15 de Abril

La Reserva de Unión va por un lugar en semifinales: recibe a Argentinos en el 15 de Abril

Unión toma nota: cuál es el importante cambio reglamentario de los playoffs del Clausura

Unión toma nota: cuál es el importante cambio reglamentario de los playoffs del Clausura

Sanjustino y Alma Juniors quieren meterse en la final del Prefederal

Sanjustino y Alma Juniors quieren meterse en la final del Prefederal

Se vienen jornadas importantes en los torneos de Liga Santafesina

Se vienen jornadas importantes en los torneos de Liga Santafesina

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus