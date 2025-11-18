Martes con sol, algunas nubes y ventoso en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo soleado, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 16.5º y se espera que la máxima alcance los 33º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y como se esperaba, si bien predominan corrientes frías en altura, en superficie se observa el ingreso de aire cálido, el cual se debería mantener a lo largo de gran parte de la semana. Esta situación, mantiene una tendencia gradual a inestabilizarse junto con el ascenso de las temperaturas , con lo cual a medida que el nuevo sistema frío se aproxime a nuestra región, debería permitir el aumento de la nubosidad junto con la posibilidad de algunas lluvias débiles y dispersas el día viernes. Hacia el día sábado, las condiciones deberían mejorar con descenso gradual de los registros térmicos.

Miércoles con cielo despejado o con leve nubosidad y condiciones algo inestables a inestables con temperaturas en ascenso: mínima 17º y máxima 36º. Vientos leves a moderados de direcciones variables, predominando del oeste.

En tanto el jueves se espera una jornada mayormente despejada, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones inestables con temperaturas en gradual ascenso: mínima 19º y máxima 38º. Vientos moderados del sector norte, rotando al noreste por momentos.

Por último, viernes con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde/noche o la noche con condiciones algo inestables, con tendencia a estabilizarse y posibles lluvias débiles y dispersas durante la primera mitad de la jornada. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 18º y significativo descenso de las máximas, 22º. Vientos moderados a regulares por momentos del sector sur, rotando al sureste por momentos.

