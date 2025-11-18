Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Corresponden al martes 18 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Sauce Viejo, Monte Vera y Arroyo Leyes

18 de noviembre 2025 · 07:13hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento, reforma de subestación y mantenimiento de subestación, interrumpirá el servicio este martes 18 de noviembre en SANTA FE, SAUCE VIEJO, MONTE VERA Y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 9 a 13 en la zona de: RP1, RN168, Los Eucaliptus y terraplén este

SAUCE VIEJO

• 8.30 a 11.30 en la zona de: RN11, Uriburu, Urquiza y Roca

MONTE VERA

• 6.30 a 9.30 en la zona de: Zona rural norte de la localidad de Monte Vera y Estación Ascochinga

ARROYO LEYES

• 8.30 a 11.30 en la zona de: Calle 2, Calle 18, Calle 19,5 y Calle 9A

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Sauce Viejo Monte Vera
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este domingo

Lo último

Imputaron a un kinesiólogo por desobedecer una orden judicial y siguen investigando el abuso sexual denunciado

Imputaron a un kinesiólogo por desobedecer una orden judicial y siguen investigando el abuso sexual denunciado

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Último Momento
Imputaron a un kinesiólogo por desobedecer una orden judicial y siguen investigando el abuso sexual denunciado

Imputaron a un kinesiólogo por desobedecer una orden judicial y siguen investigando el abuso sexual denunciado

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Lo chocaron y siguieron, el testimonio de un vecino sobre el accidente que dejó herido a un adolescente en Santa Rosa de Lima

"Lo chocaron y siguieron", el testimonio de un vecino sobre el accidente que dejó herido a un adolescente en Santa Rosa de Lima

Nuevo frente de conflicto en Colón: intimación millonaria de Kelme en plena campaña electoral

Nuevo frente de conflicto en Colón: intimación millonaria de Kelme en plena campaña electoral

Ovación
Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

La Reserva de Unión va por un lugar en semifinales: recibe a Argentinos en el 15 de Abril

La Reserva de Unión va por un lugar en semifinales: recibe a Argentinos en el 15 de Abril

Unión toma nota: cuál es el importante cambio reglamentario de los playoffs del Clausura

Unión toma nota: cuál es el importante cambio reglamentario de los playoffs del Clausura

Sanjustino y Alma Juniors quieren meterse en la final del Prefederal

Sanjustino y Alma Juniors quieren meterse en la final del Prefederal

Se vienen jornadas importantes en los torneos de Liga Santafesina

Se vienen jornadas importantes en los torneos de Liga Santafesina

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus