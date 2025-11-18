Cortes programados por EPE para este martes

Corresponden al martes 18 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Sauce Viejo, Monte Vera y Arroyo Leyes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento, reforma de subestación y mantenimiento de subestación, i nterrumpirá el servicio este martes 18 de noviembre en SANTA FE, SAUCE VIEJO, MONTE VERA Y ARROYO LEYES

• 9 a 13 en la zona de: RP1, RN168, Los Eucaliptus y terraplén este

SAUCE VIEJO

• 8.30 a 11.30 en la zona de: RN11, Uriburu, Urquiza y Roca

MONTE VERA

• 6.30 a 9.30 en la zona de: Zona rural norte de la localidad de Monte Vera y Estación Ascochinga

ARROYO LEYES

• 8.30 a 11.30 en la zona de: Calle 2, Calle 18, Calle 19,5 y Calle 9A

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

