Uno Santa Fe | Santa Fe | martes

Martes soleado y caluroso en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

25 de noviembre 2025 · 08:00hs
Martes soleado y caluroso en la ciudad de Santa Fe

José Busiemi

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado, y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 22.2º y se espera que la máxima alcance los 33º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa el predominio de un sistema de alta presión, con aportes de corrientes frías en altura e ingreso de aire cálido en superficie. Esta situación genera que las condiciones se mantengan buenas y estables o relativamente estables hasta mediados de semana, con ascenso gradual de los registros térmicos. A partir de la jornada del miércoles, las condiciones deberían presentarse con tendencia gradual a inestabilizarse, esperándose alguna posibilidad de lluvias de diversas intensidades entre las últimas horas de la jornada del viernes y el domingo.

Miércoles con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a algo inestables con temperaturas en gradual ascenso: mínima 20º y máxima 33º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando al este/noreste por momentos.

En tanto se espera un jueves con cielo despejado a parcialmente nublado o nublado por momentos. Condiciones algo inestables con temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 23º y poco cambio de las máximas, 36º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando al este/noreste.

Por último, viernes parcialmente nublado o nublado con condiciones algo inestables, desmejorando hacia la noche con posibilidad de lluvias dispersas hacia las últimas horas de la noche. Temperaturas con poco cambio: mínima 23º y máxima 36º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando al este/noreste.

• LEER MÁS: Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región

martes Santa Fe ciudad
Cáncer de piel: ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Colón, con un récord que nadie pudo igualar en el fútbol argentino

Cáncer de piel: ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Colón, con un récord que nadie pudo igualar en el fútbol argentino

Emitieron un alerta tras la circulación de viajeros con sarampión que incluye a Santa Fe: qué debe tenerse en cuenta

Vargas salió lesionado y en Unión se encendieron las alarmas

A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona

Almagro A y Sanjustino empiezan a definir al campeón del Prefederal

La Liga Santafesina conoce sus representantes para la Copa Federación

El Paso se consagró campeón de la Copa Santa Fe de golf

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

