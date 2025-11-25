Martes soleado y caluroso en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado, y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 22.2º y se espera que la máxima alcance los 33º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa el predominio de un sistema de alta presión, con aportes de corrientes frías en altura e ingreso de aire cálido en superficie. Esta situación genera que las condiciones se mantengan buenas y estables o relativamente estables hasta mediados de semana, con ascenso gradual de los registros térmicos . A partir de la jornada del miércoles, las condiciones deberían presentarse con tendencia gradual a i nestabilizarse, esperándose alguna posibilidad de lluvias de diversas intensidades entre las últimas horas de la jornada del viernes y el doming o.

Miércoles con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a algo inestables con temperaturas en gradual ascenso: mínima 20º y máxima 33º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando al este/noreste por momentos.

En tanto se espera un jueves con cielo despejado a parcialmente nublado o nublado por momentos. Condiciones algo inestables con temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 23º y poco cambio de las máximas, 36º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando al este/noreste.

Por último, viernes parcialmente nublado o nublado con condiciones algo inestables, desmejorando hacia la noche con posibilidad de lluvias dispersas hacia las últimas horas de la noche. Temperaturas con poco cambio: mínima 23º y máxima 36º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando al este/noreste.

