Santa Fe arranca la semana con 35° y posibles lluvias desde el martes

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada, algo inestable y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 21.4° y se espera que la máxima alcance los 35°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son algo inestables y se observa en la región que se mantiene la configuración de las masas de aire observadas durante el fin de semana. Esta situación genera que si bien las condiciones meteorológicas se mantienen entre algo inestables e inestables, la jornada debería presentarse soleada con temperaturas en suave ascenso . No obstante ello , debido al ingreso de un nuevo sistema relativamente frío, las condiciones deberían tender a estabilizarse a lo largo de la semana, pero con algunas precipitaciones durante la jornada de mañana y posiblemente hacia finales del jueves y el viernes . Respecto a los registros térmicos, deberían presentar un suave descenso , pero el mismo no sería significativo.

Martes con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde o tarde/noche con condiciones inestables a algo inestables y mejorando con posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada, no descartándose algunos eventos algo más intensos. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 18º y descenso de las máximas, 27º. Vientos leves a moderados del sector sur, cambiando a leves de direcciones variables, predominando desde el este.

En tanto para el miércoles se espera cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos con condiciones relativamente estables a algo inestables y temperaturas con poco cambio de las mínimas, 18º y suave ascenso de las máximas, 32º. Vientos leves de direcciones variables, predominando del sector sur/sureste.

Por último, jueves con cielo despejado, con nubosidad en aumento durante la jornada y condiciones algo inestables a relativamente estables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la tarde/noche o la noche, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 21º y suave descenso de las máximas, 30º. Vientos moderados del sector sureste, rotando al este por momentos.

