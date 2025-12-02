Martes soleado y húmedo en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo cubierto y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 20.3º y se espera que la máxima alcance los 29º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa que por la configuración de las masas, y la influencia de un sistema de alta presión frente costas de la provincia de Buenos Aires y Patagonia, las condiciones son buenas y estables para el resto de la semana . No obstante, la rotación de vientos de dirección nor/noreste, a partir de la jornada de mañana comenzarán a aportar calor y humedad en la región Litoral, ascendiendo gradualmente las temperaturas en los próximos días.

Miércoles con cielo mayormente soleado a soleado y condiciones estables. Temperaturas mínimas con poco cambio, 19º y máximas en suave ascenso, 32º. Vientos leves del sector sur/sureste, rotando a leves del sector este/noreste.

En tanto para el jueves se espera cielo mayormente soleado a soleado con condiciones estables y temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 21º y poco cambio en las máximas, 33º. Vientos leves del sector noreste.

Por último, viernes con cielo algo nublado a soleado y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 21º y máxima 33º. Vientos leves del sector noreste.

