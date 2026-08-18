Martes frío y lluvioso en Santa Fe: qué dice el pronóstico para los próximos días

Con 9,5° y lluvia, Santa Fe comenzó el martes con frío. Se esperan bajas temperaturas y lluvias hasta el jueves

El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada cubierta, con lluvia y una temperatura de 9.5º con una térmica de 7.7° a las 6.30 de la mañana y una m áxima prevista de 11° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, se observa el mantenimiento en la configuración de las masas de actuante en la región, con aporte de aire desde el noroeste en altura, interactuando con aire frío superficial. Esta situación sumada al continuo avance de un sistema frontal frío sobre la Patagonia, genera que si bien las condiciones se mantienen estables a relativamente estables, las jornadas deberían permanecer mayormente nubladas, con algunos mejoramientos temporales y posibles lluvias de diversas intensidades hasta por lo menos el día jueves, con temperaturas relativamente bajas , poca amplitud térmica y sin demasiada variación. No obstante ello, las condiciones deberían mejorar a partir del jueves a la tarde o primeras horas del viernes .

Miércoles con cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones estables con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 8°, suave ascenso de las máximas, 13° y poca amplitud térmica. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, rotando al este/sureste por momentos.

En tanto para el jueves se espera cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde, o la noche. Condiciones relativamente estables a estables con posibles lluvias de diversas intensidades, no descartándose algunos eventos algo más importantes, durante la primera mitad de la jornada. Temperaturas en suave ascenso: mínima 10° y máxima 17°. Vientos leves a moderados, con algunas ráfagas de fuertes a regulares del sector sur/suroeste.

Por último, viernes con cielo despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso: mínima 8° y máxima 16°. Vientos moderados del sector sur/suroeste, rotando al sureste con descenso gradual de su intensidad.

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