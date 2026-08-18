Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Martes frío y lluvioso en Santa Fe: qué dice el pronóstico para los próximos días

Con 9,5° y lluvia, Santa Fe comenzó el martes con frío. Se esperan bajas temperaturas y lluvias hasta el jueves

18 de agosto 2026 · 06:39hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Martes frío y lluvioso en Santa Fe: qué dice el pronóstico para los próximos días

José Busiemi

El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada cubierta, con lluvia y una temperatura de 9.5º con una térmica de 7.7° a las 6.30 de la mañana y una máxima prevista de 11°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, se observa el mantenimiento en la configuración de las masas de actuante en la región, con aporte de aire desde el noroeste en altura, interactuando con aire frío superficial. Esta situación sumada al continuo avance de un sistema frontal frío sobre la Patagonia, genera que si bien las condiciones se mantienen estables a relativamente estables, las jornadas deberían permanecer mayormente nubladas, con algunos mejoramientos temporales y posibles lluvias de diversas intensidades hasta por lo menos el día jueves, con temperaturas relativamente bajas, poca amplitud térmica y sin demasiada variación. No obstante ello, las condiciones deberían mejorar a partir del jueves a la tarde o primeras horas del viernes.

• LEER MÁS: Lluvias en Santa Fe: se registraron hasta 16 milímetros en la ciudad y el pronóstico anticipa más precipitaciones con aire frío

Miércoles con cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones estables con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 8°, suave ascenso de las máximas, 13° y poca amplitud térmica. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, rotando al este/sureste por momentos.

En tanto para el jueves se espera cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde, o la noche. Condiciones relativamente estables a estables con posibles lluvias de diversas intensidades, no descartándose algunos eventos algo más importantes, durante la primera mitad de la jornada. Temperaturas en suave ascenso: mínima 10° y máxima 17°. Vientos leves a moderados, con algunas ráfagas de fuertes a regulares del sector sur/suroeste.

Por último, viernes con cielo despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso: mínima 8° y máxima 16°. Vientos moderados del sector sur/suroeste, rotando al sureste con descenso gradual de su intensidad.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

Santa Fe martes frío lluvia
Noticias relacionadas
En los Bajos Submeridionales, productores llevan meses enfrentando el exceso hídrico y buscan evitar que sus animales queden aislados

El agua cubrió los campos en Santa Fe y obliga a los productores a trasladar el ganado

servicios financieros, al frente de los reclamos de consumidores en la provincia de santa fe

Servicios financieros, al frente de los reclamos de consumidores en la provincia de Santa Fe

Asspera regresa a Tribus con su Back to la bizarra actitud tour

Asspera regresa a Tribus con su tour "Back to la Bizarra Actitud"

Maxi Prietto se presentará en HUB el sábado 22 de agosto a las 21 hs. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Lo último

Martes frío y lluvioso en Santa Fe: qué dice el pronóstico para los próximos días

Martes frío y lluvioso en Santa Fe: qué dice el pronóstico para los próximos días

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Basural de barrio Los Hornos: volvieron a tirar residuos a pocas horas de un operativo de limpieza municipal

Basural de barrio Los Hornos: volvieron a tirar residuos a pocas horas de un operativo de limpieza municipal

Último Momento
Martes frío y lluvioso en Santa Fe: qué dice el pronóstico para los próximos días

Martes frío y lluvioso en Santa Fe: qué dice el pronóstico para los próximos días

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Basural de barrio Los Hornos: volvieron a tirar residuos a pocas horas de un operativo de limpieza municipal

Basural de barrio Los Hornos: volvieron a tirar residuos a pocas horas de un operativo de limpieza municipal

Escándalo en la Escuela Penitenciaria: imputan este martes a los siete cadetes detenidos por un presunto abuso sexual

Escándalo en la Escuela Penitenciaria: imputan este martes a los siete cadetes detenidos por un presunto abuso sexual

Lluvias en Santa Fe: se registraron hasta 16 milímetros en la ciudad y el pronóstico anticipa más precipitaciones con aire frío

Lluvias en Santa Fe: se registraron hasta 16 milímetros en la ciudad y el pronóstico anticipa más precipitaciones con aire frío

Ovación
La antorcha Suramericana pasó por Santo Tomé y Recreo

La antorcha Suramericana pasó por Santo Tomé y Recreo

Las Leonas consiguieron un triunfo clave frente a Alemania en el Mundial

Las Leonas consiguieron un triunfo clave frente a Alemania en el Mundial

Histórico: el Chino Maidana ingresó al Salón de la Fama de Nevada

Histórico: el Chino Maidana ingresó al Salón de la Fama de Nevada

Independiente reaccionó a tiempo, goleó a Lanús y volvió a meterse en zona de playoffs del Clausura

Independiente reaccionó a tiempo, goleó a Lanús y volvió a meterse en zona de playoffs del Clausura

All Boys se quedó con el clásico ante Chicago y desató una fiesta inolvidable en Floresta

All Boys se quedó con el clásico ante Chicago y desató una fiesta inolvidable en Floresta

Policiales
Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Barrio Nueva Pompeya: atraparon a tres hombres e incautaron un revólver 38 y balas tras una gresca familiar

Barrio Nueva Pompeya: atraparon a tres hombres e incautaron un revólver 38 y balas tras una gresca familiar

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Asspera regresa a Tribus con su tour Back to la Bizarra Actitud

Asspera regresa a Tribus con su tour "Back to la Bizarra Actitud"

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando Nuevas historias argentinas parte 2

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con El ser querido: una historia de amor, música y humor

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con "El ser querido": una historia de amor, música y humor