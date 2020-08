"El pico de contagios recién comenzó a subir", opinó la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, al realizar un análisis de la situación imperante en la provincia, donde los contagios por el Covid-19 comenzaron a aumentar y eso generó premura en las autoridades, sobre todo las sanitarias. A la vez, indicó que "hasta ahora todo está bajo control" y adelantó que "seguramente el pico más complicado lo tengamos en septiembre".

Ayer hubo 101 contagios, 59 en la ciudad y 42 en el resto de la provincia y la cifra marca un aumento considerable de casos que deben controlarse. Claro que para la ministra aún no se llegó al máximo e insistió en que "sabíamos que iba a pasar esto, que iban a acrecentarse y el número seguirá subiendo. Hasta ahora todo está bajo control. El porcentaje de infectados hasta el momento no es tan importante".

Uno de los datos relevantes que entregó también la ministra es que la complicación mayor estará en "septiembre, aunque si controlamos todo bien este mes seguramente vamos a estar mejor".

"Seguimos de cerca la ocupación de las camas porque ahí está la respuesta. Hoy son pocos los internados, no tan graves y eso nos permite tener una buena capacidad de respuesta. Es un momento donde hay que estar atento porque no es un virus estacional que en un mes o dos meses desaparecerá. Va a convivir un largo tiempo, quizás no con tantos casos. Se quedará un tiempo y eso lo dice todo el mundo", afirmó la ministra en diálogo con "El primero de la mañana", de LT8.

Martorano también afirmó que "lo que hay que hacer hoy es aprender a convivir con el virus, pero con responsabilidad. Continuar con nuestra vida, pero aprendiendo a convivir y conservar los factores de cuidados que hoy tenemos hasta que llegue la vacuna. Es el modo de cuidarnos a nosotros". Y agregó que "el mayor contagio se da en los jóvenes. Sigue siendo así. El problema grave es que esta población tiene la capacidad de transmitir a los mayores y ahí se complica".

Hoy rige una prohibición en todo el país de mantener reuniones sociales hasta el 16 del presente mes, pero ¿qué pasará en Santa Fe después de esa fecha? "Veremos cómo siguen nuestro casos y brotes. Creemos que los santafesinos fueron responsables, que han acatado las cuarentenas y colaboraron más allá de esta preocupación porque la curva se acelera. Aprovecharemos estos días para decir que el virus está y seguirá por un tiempo más", sostuvo dejando en claro que la determinación se tomará de acuerdo a lo que suceda en estos días.