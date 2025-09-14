Uno Santa Fe | Santa Fe | Noche de los Museos

Noche de los Museos: hubo desfile militar nocturno y más de 80 espacios culturales abrieron sus puertas

Miles de vecinos disfrutaron de la undécima edición en la capital provincial, que incluyó visitas guiadas, conciertos, exposiciones y actividades gratuitas en museos y espacios históricos.

14 de septiembre 2025 · 09:26hs
La ciudad de Santa Fe vivió este sábado una nueva edición de la Noche de los Museos, que en esta oportunidad incorporó por primera vez un desfile nocturno cívico-militar frente a Casa de Gobierno.

La actividad central reunió a vecinos y turistas en la Plaza 25 de Mayo, en el marco de una propuesta que permitió recorrer de manera gratuita más de 80 espacios con visitas guiadas, conciertos, exposiciones y charlas.

El desfile contó con la participación de la Banda de Percusión del Liceo Argentino de Navegación Fluvial “Nuestra Señora de Guadalupe”, la Asociación Santafesina de Colectividades, el Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas, el Instituto de Seguridad Pública de Santa Fe (Isep), el Cuerpo de Dragones de la Independencia, las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), la Policía de Acción Táctica (PAT), la Policía de Investigaciones (PDI)y la Dirección General de Bomberos, entre otras agrupaciones.

En el palco principal estuvieron presentes autoridades provinciales y municipales, entre ellos el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes; la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri; el secretario de Derechos Humanos, Emilio Jatón; el secretario de Cultura, Sebastián Cáceres; el jefe y subjefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado y Daniel Filchel; además de concejales y legisladores de la región.

Pullaro: “Un honor abrir la Casa de Gobierno”

El gobernador Maximiliano Pullaro dio la bienvenida al público y destacó la importancia de abrir la sede gubernamental en el marco de la Noche de los Museos.

“Es un gusto y es muy lindo sentirse santafesino o santafesina hoy en esta noche que nos identifica a través de los museos, pero también a través de nuestra pertenencia”, afirmó. Y agregó: “Para mí es un honor que puedan conocer quienes no conocían la Casa de Gobierno, los despachos gubernamentales y que puedan ver también nuestro trabajo desde este lugar”.

En la misma línea, el intendente Juan Pablo Poletti valoró la decisión de “abrir la Casa de Gobierno para compartir con los más de 80 dispositivos que hoy tienen los ciudadanos de Santa Fe para elegir por temática, por región, por geografía”.

Por su parte, el senador provincial por el departamento La Capital, Julio Garibaldi, celebró que la iniciativa permitió “ver nuevamente la Plaza de 25 de Mayo y cada uno de los espacios públicos llenos de vecinos que tienen ganas de conocer historia, de vivir un lindo momento y disfrutar la Noche de los Museos, a lo que se sumó por iniciativa del Gobernador este primer desfile cívico-militar nocturno”.

