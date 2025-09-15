Disparos en la plaza Colón desde una moto: un kiosco fue blanco de un ataque a plena luz del día

Ocurrió en el comercio ubicado en la esquina de Rivadavia y La Rioja. El kiosco estaba cerrado y no hubo heridos, aunque la balacera desató la conmoción de su propietaria

El kiosco ubicado en la plaza Colón fue baleado desde una motocicleta

Un violento episodio sacudió la tranquilidad de la plaza Colón (también conocida como la plaza de las palomas), ubicada en Rivadavia y La Rioja a solo dos cuadras de la peatonal. Este domingo, cerca de las 19, una persona que circulaba en moto abrió fuego contra un kiosco ubicado en el espacio verde , a plena luz del día y con gran cantidad de santafesinos en la zona. El negocio estaba cerrado al momento del ataque, por lo que no se registraron heridos.

Liliana, la dueña del kiosco baleado, relató que se enteró de lo ocurrido cuando regresó a su local tras cerrar por las bajas ventas de la jornada: “Me avisaron que se habían escuchado dos o tres explosiones fuertes . Vine con mi esposo y me encontré con todo cercado, con la PDI trabajando y las vainas tiradas en el piso. Fueron disparos calibre 40” , señaló.

La comerciante aseguró no tener conflictos previos: “Jamás tuve problemas con nadie. Todo el mundo me conoce, siempre traté bien a la gente. No entiendo por qué pasó esto”. Uno de los disparos impactó en el vidrio del kiosco y otros en la pared lateral.

Testigos y cámaras de seguridad

Según testimonios recogidos en la zona, el ataque fue cometido por un hombre que se desplazaba en moto y efectuó los disparos sin detener la marcha. La policía trabajó en el lugar y se relevan cámaras de seguridad de los alrededores para intentar identificar al agresor.

“Ya ofrecí a la policía las direcciones donde hay cámaras que pueden servir. Yo estoy tranquila porque sé que nunca hice nada”, agregó la propietaria.

El caso es investigado por la Policía de Investigaciones (PDI) y por la Fiscalía de Flagrancia, que dispusieron peritajes en la escena y el secuestro de las vainas servidas.

