Por qué Estigarribia no jugó en Unión en el amistoso frente a Ben Hur

El delantero no participó de ninguno de los dos encuentros de preparación disputados en el 15 de Abril. El club cuenta con reclamos de Atlético Tucumán por su pase, pero: ¿cuál fue el verdadero motivo de su ausencia?

Marcelo Estigarribia terminó el último campeonato como una de las piezas importantes del Unión de Leonardo Madelón. Junto a Cristian Tarragona conformó una dupla ofensiva que se ganó la confianza del entrenador y cerró el semestre como una de las principales referencias del ataque rojiblanco.

Por eso, su ausencia en los dos amistosos que Unión disputó este sábado frente a Ben Hur de Rafaela llamó la atención. El delantero no apareció en ninguno de los equipos que probó el cuerpo técnico y en su lugar estuvo Misael Aguirre acompañando a Tarragona en la primera formación.

La explicación de la ausencia de Estigarribia no está vinculada únicamente al reclamo que realizó Atlético Tucumán contra Unión, presentado ante AFA y que derivó en el embargo de una de las cuentas bancarias del club por una deuda reclamada, sino principalmente a una cuestión física.

Una molestia y trabajos diferenciados para Estigarribia en Unión

El atacante arrastra una molestia que le impidió estar a disposición para el primer ensayo formal de la pretemporada. Por ese motivo, viene realizando trabajos de kinesiología y una preparación diferenciada, con el objetivo de no exigirlo en esta etapa y permitir que llegue en las mejores condiciones al inicio del Torneo Clausura.

La decisión del cuerpo técnico fue preservarlo en el amistoso ante Ben Hur, donde Madelón comenzó a observar variantes ofensivas y darle minutos a otros futbolistas del plantel.

La mira de Unión puesta en Central y Platense

Ahora, la evolución de Estigarribia será evaluada durante los próximos días. El delantero será seguido de cerca por el cuerpo médico y el entrenador analizará si está en condiciones de sumar minutos en el próximo amistoso ante Rosario Central.

LEER MÁS: Nicolás Paz cerró su etapa en Unión y ya fue presentado en San Martín de San Juan

Ese encuentro será el miércoles 15 de julio, por la mañana, en el predio de Arroyo Seco, y representará la última prueba de Unión antes del debut oficial frente a Platense, el viernes 24 de julio a las 21.15 en Vicente López.

Con Tarragona ya en ritmo y Aguirre sumando minutos, Madelón espera recuperar cuanto antes a una de sus piezas ofensivas principales. La intención es que Estigarribia pueda volver a estar disponible y llegar en plenitud al estreno del campeonato.