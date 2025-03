Más de 70.000 hogares de Santa Fe se sumaron a la categoría "ingresos altos" y dejaron de recibir subsidios a la energía

Representa más de la mitad de los usuarios en la ciudad. Advierten que muchos usuarios cambiaron su categoría por no realizar el trámite para mantener subsidios. El Rase sigue abierto.

Las boletas de la luz llegaron con aumentos sumamente elevados a los hogares de Santa Fe . Teniendo en cuenta que los hogares catalogados como "de altos ingresos" no cuentan con ningún nivel de subsidios , en la capital provincial se da la situación de que el 51% se enmarca en en esta clasificación, con un golpe al bolsillo importante con la suba de tarifas.

LEER MÁS: El 2025 llega con aumentos: sube la tarifa de la Empresa Provincial de la Energía

Estos más de 70.000 hogares figuraban como viviendas de tipo N2 (de ingresos medios) o N3 (de ingresos bajos) en el registro provincial que se tenía en cuenta previamente a la implementación del Rase de parte de Nación para el nuevo sistema de otorgamiento de subsidios.

LUZ ENERGIA SUBSIDIOS A LA LUZ ELECTRICIDAD.jpg

Falta de inscripción en el Rase

Un factor principal que señalaron desde la EPE argumentando esto es la falta de inscripción de muchos usuarios en el registro que aún sigue habilitado en la web. "Hubo mucha gente que no se enteró o que no sabe hacer el trámite para acceder al subsidio. Mucha gente descansaba en que previamente accedía al subsidio mediante la provincia, Nación determinó que la única lista a tener en cuenta para otorgar subsidios es la de la inscripción en el Rase y finalmente el universo que no se inscribió perdió los subsidios", indicaron a UNO.

En la ciudad de Santa Fe, además de los 80.640 hogares que figuran como usuarios N1, un 51% del total que no recibe ningún tipo de subsidios a la energía. A esto se le agregan 45.679 hogares que quedaron inmersos en el universo de ingresos medios, a los que se suman unos 31.559 hogares de ingresos bajos que completan el total de 157.678 en la ciudad.

Cifras en la provincia

En la provincia la situación es similar a la sucedida en la capital provincial. De los 1.199.781 hogares contabilizados en la bota santafesina hay 614.906 usuarios que pasaron a integrar la categoría de N1 o ingresos altos con la implementación del sistema Rase nacional. Previo a esto, con el registro provincial había solo 69.976 hogares bajo esta categoría, a lo que se agregaron unos 544.930 que antes eran de ingresos medios o bajos, catalogados en las categorías N2 y N3 habiendo perdido todo subsidio a la energía.

boleta luz energía EPE.jpg Prensa

El total de los hogares que completan el registro actual y la distribución de subsidios en la provincia de Santa Fe se dividen entre 339.632 hogares de ingresos medios y apenas 233.326 usuarios catalogados de ingresos bajos.

Boletas de la EPE con fuerte impacto

Se hizo visible esto con la llegada de las boletas de la luz y un nivel de incrementos considerable. Desde el 1 de enero la EPE dispuso nuevos cuadros tarifarios con aumentos que se comunicaron con una publicación en el Boletín Oficial de la provincia tras la audiencia pública desarrollada el 13 de diciembre de 2024, cuando se pidió el incremento del 24,8% en el servicio con variaciones de acuerdo al tipo de usuario y nivel de consumo.

Además del incremento a principios del nuevo año se dispone "una actualización tarifaria mensual para consumos registrados a partir del primero de junio, resultante de la aplicación del IPC publicado por el Indec al cuadro tarifario vigente al momento del cálculo".

Cómo inscribirse en el Rase

El Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (Rase) aún sigue abierto para todos los que no se inscribieron. Para anotarse hay que ingresar a www.argentina.gob.ar/subsidios o a través de la aplicación Mi Argentina a la solapa “inscribirse al Rase”. Una vez que se accede al sitio, se debe aceptar que “la información suministrada tiene carácter de declaración jurada”. Seguidamente, se deben cargar los datos solicitados. Finalmente, el usuario recibirá un mail con la confirmación de que fue realizado con éxito el trámite.