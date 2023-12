Maximiliano Pullaro, tras una nueva amenaza: "No me van a amedrentar, vamos a seguir a fondo"

El gobernador Pullaro habló de las balaceras y carteles con amenazas. "Mi familia estuvo encerrada los últimos 20 días, me duele eso, pero no vamos a frenar"

“Hay una decisión muy clara del gobierno de Santa Fe, no vi que a otros funcionarios en 15 días los amenacen por las medidas que se tomaron. Sabíamos que no iban a ser gratuitas o que no íbamos a tener reacción de los violentos que se creen los dueños de la calle”, detalló en Cada Día (El Tres).