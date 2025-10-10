El candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe de La Libertad Avanza, Agustín Pellegrini, aseguró que Caren Tepp y Agustín Rossi son el reflejo de la decadencia argentina. "Acompañaron a Sergio Massa, son los que nos dejaron al borde de la hiperinflación. Son el reflejo de una política que terminó con una ex presidenta presa. Arruinaron el país", recordó.
Pellegrini: "Mientras nosotros defendemos el modelo de Milei, Tepp y Rossi proponen volver al pasado más oscuro de Argentina"
El candidato a diputado nacional por Santa Fe de La Libertad Avanza, Agustín Pellegrini, apuntó contra Caren Tepp y Agustín Rossi, a quienes acusó de representar “la decadencia argentina”. Defendió la gestión de Javier Milei, pidió “más libertarios en el Congreso” y advirtió que el 26 de octubre será una elección clave “para cambiar el país o volver al pasado más oscuro”.
Pellegrini advirtió que "estamos ante una oposición que busca volver al país donde los políticos tenían privilegios. El pueblo al servicio de la política" y remarcó: "Nosotros somos lo opuesto a ese modelo decadente. Son 20 años gobernados por el kirchnerismo. No queremos más inflación, más jóvenes escapando de Argentina. Empresas fundidas por una carga impositiva enorme. Queremos un país distinto y para eso necesitamos más libertarios en el Congreso."
Para el candidato de Milei en Santa Fe, no se puede solucionar en un año y medio el desastre que hizo el kirchnerismo durante 20 años. "Necesitamos un Congreso que respalde a Milei. No más kirchnerismo ni kirchneristas encubiertos", apuntó.
Para Pellegrini, "el 26 de octubre podemos cambiar Argentina para siempre o volver al pasado más oscuro.