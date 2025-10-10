Pellegrini: "Mientras nosotros defendemos el modelo de Milei, Tepp y Rossi proponen volver al pasado más oscuro de Argentina"

Uno Santa Fe | Santa Fe | Pellegrini

El candidato a diputado nacional por Santa Fe de La Libertad Avanza, Agustín Pellegrini, apuntó contra Caren Tepp y Agustín Rossi, a quienes acusó de representar “la decadencia argentina”. Defendió la gestión de Javier Milei, pidió “más libertarios en el Congreso” y advirtió que el 26 de octubre será una elección clave “para cambiar el país o volver al pasado más oscuro”.

10 de octubre 2025 · 23:54hs
El candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe de La Libertad Avanza, Agustín Pellegrini, aseguró que Caren Tepp y Agustín Rossi son el reflejo de la decadencia argentina. "Acompañaron a Sergio Massa, son los que nos dejaron al borde de la hiperinflación. Son el reflejo de una política que terminó con una ex presidenta presa. Arruinaron el país", recordó.

Pellegrini advirtió que "estamos ante una oposición que busca volver al país donde los políticos tenían privilegios. El pueblo al servicio de la política" y remarcó: "Nosotros somos lo opuesto a ese modelo decadente. Son 20 años gobernados por el kirchnerismo. No queremos más inflación, más jóvenes escapando de Argentina. Empresas fundidas por una carga impositiva enorme. Queremos un país distinto y para eso necesitamos más libertarios en el Congreso."

Para el candidato de Milei en Santa Fe, no se puede solucionar en un año y medio el desastre que hizo el kirchnerismo durante 20 años. "Necesitamos un Congreso que respalde a Milei. No más kirchnerismo ni kirchneristas encubiertos", apuntó.

Para Pellegrini, "el 26 de octubre podemos cambiar Argentina para siempre o volver al pasado más oscuro.

