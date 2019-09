Media sanción para la ley que propone "alcoholemia 0" en rutas provinciales

En su sesión de jueves, la Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a la iniciativa que propone alcohol cero en rutas de la provincia. Se trata de una norma consensuada entre diferentes bloques y que ahora espera la sanción del senado para convertirla en ley.

Entre los principales puntos, se propone que la autoridad de aplicación pueda retener los carné de conducir y los vehículos con los que se cometa la falta de circular "con un índice de intoxicación alcohólica comprobada superior a 0 g/L (cero gramos por litro) de sangre, o cuando lo hagan bajo los efectos de drogas, medicamentos o productos que actúen alterando el funcionamiento del sistema nervioso central".

Por otra parte, invita a municipios y comunas que legislen en el mismo sentido a través de ordenanzas. En este sentido, cabe recordar que la capital santafesina ya cuenta con una norma similar, aprobada por el Concejo desde principio de agosto.

Además, se establecen multas de 300 UF a 1.000 UF que el valor actualizado a julio de este año es de $48.16 por Unidad Fija, lo que establecería un piso de $14.448 y un máximo de $48.160. Además, la sanción puede incluir de 15 días a dos años de inhabilitación para conducir

El diputado por el Frente Progresista, Fabián Palo Oliver recordó que "fueron dos años de trabajo" para lograr la media sanción de la norma y que se trata "de una apuesta a trabajar firmemente en cambios culturales".

"Hay una absoluta relación entre la accidentología, la siniestralidad vial y la ingesta de alcohol" añadió el legislador, y brindó algunas estadísticas: "En el 54 por ciento de los accidentes viales que se producen en la República Argentina hay presencia de alcohol. Nueve de cada diez incidentes viales -estadísticas oficiales- hay presencia de alcohol. Hay una relación entre la noche, la juventud, las franjas etarias más jóvenes y los fines de semana, donde hay siniestros viales".

Oliver dijo estar conforme "conforme" con la media sanción y se mostró "convencido de que es la mejor manera de cuidarnos y de seguir apostando a mejorar la convivencia". Por otro lado, informó que una vez convertida en ley, el estado tendrá 180 días para realizar campañas de concientización, tarea que estará a cargo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

Por su parte, Silvia Simoncini (PJ), otra de las impulsoras de la normativa, comentó que la ley sancionada invita "a municipios y comunas que, por ordenanza, adhieran", e hizo hincapié en la prevención: "No hay acción que proteja mejor la vida y la salud de las personas que la prevención. En este caso, sentarse al volante con responsabilidad personal, individual, familiar, social, comunitaria, para cuidarnos y cuidar al resto".

"Me parece que es un paso adelante. Cuando fui ministra de Salud me tocó implementar la ley de tabaco cero en los lugares públicos cerrados y parecía que no iba a ser posible. Hoy, mucho tiempo después, la propia comunidad lo tomó como propio, protege esa instancia de salud colectiva", recordó la actual legisladora

Reconoció que "llevará un tiempo, porque esto demandará de la sociedad un tiempo para cambiar un hábito que además está culturalmente aceptado. Nosotros, los diputados, pensamos que hay leyes que son herramientas fundamentales para cambiar la realidad. En este caso, previniendo los incidentes que terminan siendo catástrofes de tránsito".