Médicos del Iturraspe, tras el ataque de familiares de un hombre asesinado: "No sabés qué puede pasar si la puerta no aguanta"

El incidente comenzó alrededor de las 20.30 del domingo cuando un hombre de 35 años, identificado como Oscar Ramón Gutiérrez, fue trasladado al hospital luego de ser apuñalado en el tórax en el barrio San Agustín. A pesar de los esfuerzos médicos, Gutiérrez llegó sin vida al hospital, lo que desató una reacción violenta por parte de los familiares del fallecido.

Barrio San Agustín: brutal crimen, destrozos en el Iturraspe y dos detenidos tras una noche de furia

Jacob explicó cómo transcurrió el dramático momento: "A las 20.30 ingresó este paciente ya fallecido con herida de arma blanca. A los 10 o 15 minutos, se le dio la parte a los familiares (sobre el fallecimiento)". A partir de ese momento, comenzaron a golpear las puertas del hospital en un estado de furia.

destrozos iturraspe familiares fallecido 3.jpg Los destrozos provocados ene l hospital Iturraspe por parte de los parientes del hombre asesinado en San Agustín gentileza

“Se desató una situación de violencia desmedida, rompiendo parte de la estructura de la puerta y luego el ingreso de guardia” , relató el médico, quien también destacó que, aunque no hubo heridos entre el personal, el episodio generó gran preocupación.

En declaraciones al programa "De 10", que se emite por "LT10", Jacob comentó que los familiares utilizaron un tacho de basura para romper la puerta de la guardia. “Esa puerta es la que por la que ingresan los pacientes en ambulancia en camilla y por donde ingresó también este paciente ya fallecido traído por un móvil policial. Estuvieron golpeando la ventana con el personal de lado adentro tratando con personal de seguridad de contener la situación” .

El profesional, visiblemente preocupado, subrayó la vulnerabilidad del hospital en estos momentos de caos: "Nosotros no tenemos más que la seguridad institucional, personal de seguridad privada y un policía que está ahí en la puerta, pero nada más que eso. No hay móviles policías afuera, ni nada por el estilo". Y agregó: “Uno nunca sabe qué puede pasar si esa puerta no aguanta la situación y toda esa cantidad de personas, de familiares ingresan” .

destrozos iturraspe familiares fallecido 1.jpg Los destrozos provocados ene l hospital Iturraspe por parte de los parientes del hombre asesinado en San Agustín gentileza

Aunque no hubo víctimas entre el personal, Jacob destacó que "hace tiempo que no sufríamos un hecho de esta magnitud. Pero estas situaciones se repiten desde hace muchos años de violencia y agresiones hacia el personal de salud" .

La violencia no solo afectó a los médicos y enfermeros, sino que también generó pánico entre los pacientes. "Mientras esto pasaba, había pacientes en la sala de espera principal. Todos quedaron impactados por la situación" , relató Jacob.

Además, los pacientes de la sala de observación de guardia también fueron testigos de los disturbios, sin comprender lo que estaba sucediendo.

A pesar de la angustia generada por la violencia, Jacob explicó que esta respuesta agresiva es frecuente cuando se enfrenta a situaciones de pérdidas familiares: "Cuando hay una situación de pérdida, están en shock, que a veces se manifiesta de diferentes formas, con llanto y también con violencia. En este caso, la violencia fue contra la institución y el personal. Pero el paciente ya había ingresado fallecido" .