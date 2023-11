Michlig ratificó que en JxC seguirán como oposición: "No voy acompañar con mi voto a Sergio Massa"

Tras declinar como futuro ministro de Gobierno de Pullaro, Felipe Michlig, explicó los motivos por de su decisión. El senador provincial por el departamento San Cristóbal, en diálogo con Ahí Vamos en UNO 106.3 se expresó de cara al balotaje y aseguró que en Juntos por el Cambio continuarán como oposición, aunque sí señaló que en lo personal no acompañará al kirchnerismo.

"Aprovechamos ese viaje de gestión que hicimos en Estados Unidos para charlar mucho (con Pullaro) y ver los pros y las contras y ver cómo íbamos a funcionar en el Senado, tenemos una gran responsabilidad, donde por primera vez tenemos un bloque mayoritario de 13 senadores. Allí queremos asegurarnos la sanción de distintas leyes para que se puedan implementar políticas públicas que les cambien la vida a los santafesinos. Y para mí, como estoy formado, por mi historia, la cuestión familiar, el valor de la palabra y el compromiso asumido con el pueblo del departamento San Cristóbal, que para este séptimo mandato que voy a comenzar este 10 de diciembre me dieron nada más y nada menos que 70% del apoyo del total de los votos. Esto también pesó mucho, la gente confió nuevamente en mi propuesta y es la vez que más porcentaje de votos obtuve", explicó el legislador.

Felipe Michlig Maximiliano Pullaro.jpg

Y agregó: "Hasta el jueves teníamos una cuestión muy charlada con Maxi, que agradezco la confianza y la convocatoria, pero el viernes decidimos que lo mejor era quedarme a hacer los mejores aportes en la Cámara de Senadores, ayudarlo en la agenda de la gobernabilidad, cumplir con los compromisos, las palabras y ser de utilidad y ser de utilidad para el proyecto que tantos nos costó y tanto me costó implementar, llevar adelante".

Sobre los objetivos que perseguirá en el Senado y en representación de su departamento, indicó: "Hay que trabajar el aspecto productivo para que podamos potenciar a aquellos que están generando oportunidades para la gente, que están produciendo, que le dan valor agregado a la materia prima, que podamos tener más inversiones que nos generen puestos de trabajo para nuestra gente. También potenciar la ejecución de obras de infraestructura que necesitamos para un mejor desarrollo, como la pavimentación de rutas".

Frente a lo antes mencionado, destacó el proyecto que presentó, se convirtió en ley y ya fue promovida por Perotti. De hecho, lo presentaron ante el Banco Interamericano de Desarrollo para buscar financiación. Su objetivo es darles pavimento a todas aquellas localidades que todavía no lo tienen, que son 45 sobre 365 que hay en la provincia.

reunion transición gobierno perotti pullaro.jpg Primer encuentro entre los equipos de Omar Perotti y Maximiliano Pullaro, para el proceso de transición de gobierno Prensa

Por otra parte, calificó con un 7 la transición que se viene desarrollando: "Es ordenada, de diálogo, medianamente toda la información que se solicitó fue remitida. Hay algunas cuestiones con las que no estamos de acuerdo, como por ejemplo en designaciones de funcionarios, cargos permanentes, cuestiones que significan algunos pequeños chisporroteos. Pero en general es una buena transición, por supuesto estamos preocupados por el déficit que va a quedar en la provincia, con el nivel de endeudamiento que va quedar".

Sobre las decisiones que tomaron referentes del espacio a nivel nacional y de cara el al balotaje, manifestó: "La sociedad nos asignó un rol en Juntos por Cambio, donde el radicalismo es parte, de no entrar en el balotaje y por lo ende ser oposición y oposición constructiva a partir del 10 de diciembre. En lo personal y por supuesto avalando lo que se decidió institucionalmente como UCR, tengo una cuestión definida de que no voy a acompañar al populismo, al kirchnerismo y por ende no voy acompañar con mi voto a Sergio Massa. El kirchnerismo le hizo mucho daño al país y mucho más daño a la provincia de Santa Fe porque atienden en demasía al conurbano y le dan la espalda al interior productivo y Santa Fe es la producción, el campo, la industria, el comercio, los servicios, es la potencia productiva del país y nos tienen que sacar un poco de encima el pie para que nos podamos desarrollarnos mejor".

