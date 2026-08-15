Michlig recorrió la obra del Instituto Superior de Profesorado Nº 8 en Santa Fe: "Esta es la respuesta de un gobierno provincial presente"

El presidente provisional del Senado, a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del gobernador Maximiliano Pullaro a Chile, recorrió los trabajos que se ejecutan en Castellanos y Güemes. La Provincia invierte $ 25.000 millones en el edificio educativo, que alcanza un avance del 70 %. Michlig destacó que muchas de las obras en marcha “eran demandadas desde hace más de 20 años y las estamos haciendo en esta gestión”.

Obras provinciales: el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, recorrió la obra del Instituto Superior de Profesorado Nº 8 en Santa Fe.

Este viernes, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig , a cargo del Poder Ejecutivo provincial por la misión institucional que lleva adelante el gobernador Maximiliano Pullaro en Chile, recorrió la obra del nuevo edificio del Instituto Superior de Profesorado Nº 8, ubicado en la intersección de las calles Castellanos y Güemes, en la ciudad de Santa Fe.

Se trata de una de las intervenciones emblemáticas que lleva adelante la Provincia y de uno de los compromisos asumidos por Pullaro al inicio de su gestión. El proyecto permitirá mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje de la comunidad educativa, con una infraestructura moderna y diseñada para responder a las necesidades de las distintas carreras.

Durante la recorrida, Michlig destacó el volumen de las inversiones que el Gobierno Provincial ejecuta en la capital santafesina. “Son obras que transforman y marcarán un antes y un después en la ciudad”, afirmó.

Cercanía

La construcción del Instituto Superior de Profesorado Nº 8 demanda una inversión provincial de $25.000 millones y alcanza actualmente un avance del 70%.

“Esto demuestra el trabajo que estamos llevando adelante como gestión y lo que invertimos en todos los ámbitos. Somos un gobierno que da respuestas, que está presente y cerca de la gente. Esto es posible porque existe el liderazgo del gobernador Maximiliano Pullaro, quien tiene un programa de seguimiento permanente de las acciones”, aseguró el senador.

Michlig señaló, además, que en todo el territorio santafesino existen entre 1.700 y 1.800 obras adjudicadas o en ejecución. Según remarcó, muchas de ellas “eran demandadas desde hace más de 20 años y las estamos haciendo en esta gestión”.

También participaron de la actividad el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido; el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, y la secretaria general del Ministerio de Educación, María Martín.

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Vale señalar que la agenda de Michlig incluyó este viernes una recorrida por el Hospital de Niños “Orlando Alassia”, también en la ciudad de Santa Fe, donde está en su etapa final de ampliación de un nuevo edificio de 3.500 metros cuadrados que lleva adelante el Gobierno Provincial, que incluye una moderna guardia en planta baja y la nueva unidad de Oncohematología en planta alta.

Detalles de la obra del Instituto 8

El proyecto contempla un edificio organizado alrededor de un claustro central, con planta baja, cuatro niveles y un subsuelo parcial destinado a espacios técnicos y salas de máquinas. La infraestructura tendrá 5.510 metros cuadrados de superficie cubierta y otros 700 metros cuadrados de galerías.

En la planta baja, concebida como un espacio mayoritariamente libre, estará el acceso principal y el área de encuentro de la comunidad educativa. Allí también funcionarán los servicios comunes, entre ellos la mesa de entradas, la portería, las dependencias para asistentes, el gabinete pedagógico y la fotocopiadora.

El área pedagógica contará con 40 aulas comunes y especiales, distribuidas en los tres primeros pisos. Los espacios tendrán tres dimensiones -pequeña, estándar y aula-taller-, de acuerdo con la cantidad de estudiantes y las actividades previstas.

En el primer nivel se ubicará también la mayor parte de las áreas administrativas y de gestión del Instituto. El cuarto piso albergará la biblioteca, un espacio de usos múltiples, aulas de menor tamaño y una terraza mirador concebida como área de expansión.

Las aulas-taller, los espacios especiales y los laboratorios estarán equipados para responder a las necesidades técnicas específicas de las diferentes carreras y asignaturas.