Crecida sostenida del río Paraná: abren un segundo centro de asistencia en Colastiné Sur

Hasta el momento, siete familias se encuentran alojadas en los módulos. Además, se brindó asistencia a otras 15 familias que residen en la zona del club Caza y Pesca.

La Municipalidad de Santa Fe continúa con el operativo de asistencia a las familias afectadas por la crecida del río Paraná y avanza con las tareas preventivas en distintos sectores de la ciudad. A las 18 horas de este domingo, 237 personas pertenecientes a 72 familias se encontraban alojadas en el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde. Además, el municipio mantiene el acompañamiento de las familias que residen en sectores afectados por el avance del agua en Colastiné Sur , donde continúa el armado de módulos para el alojamiento preventivo en el Centro de Asistencia Integral N°2.

Según los registros de Prefectura Naval Argentina, el río Paraná alcanzó los 5,76 metros en el puerto de Santa Fe, en la última medición correspondiente a las 18 horas, superando el nivel de evacuación (previsto en 5,70 metros). Dicho parámetro indica protocolos a aplicar en relación a las familias que se encuentran en zonas inundables (en la ciudad de Santa Fe son aquellas que habitan por fuera del anillo defensivo).

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Por su parte, el río Salado registró una altura de 2,87 metros en Recreo, según los registros de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe.

Asistencia a las familias

Actualmente, en el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde se asiste a 72 familias, que suman un total de 237 personas: 146 mayores de edad y 91 menores.

En cuanto a la capacidad de alojamiento, el centro cuenta actualmente con 64 módulos habitacionales TECHO y 8 módulos plegables.

La asistencia es integral y contempla también la salud y la educación. En el centro funciona una unidad fija de atención para consultas, entrega de medicamentos, controles, seguimiento de enfermedades crónicas y continuidad de tratamientos. Además, se articula con centros de salud, COBEM y el servicio 107 para traslados y urgencias. También se realiza el seguimiento y acompañamiento de una persona gestante que se encuentra próxima a dar a luz.

En materia educativa, se relevó a los chicos en edad escolar y se organiza junto al Ministerio de Educación el traslado para que puedan continuar asistiendo a sus escuelas. También se desarrolla apoyo escolar en el predio. Para mañana, el Munibus tiene previstos dos recorridos para trasladar a los niños alojados en el Centro de Alto Verde a la escuela.

Operativo en Colastiné Sur y otros sectores

La Municipalidad mantiene el acompañamiento de las familias que residen en sectores afectados por el avance del agua en Colastiné Sur, donde continúa el armado de módulos para el alojamiento preventivo en el Centro de Asistencia Integral N°2 Colastiné Sur.

Hasta el momento, siete familias se encuentran alojadas en los módulos. Además, se brindó asistencia a aproximadamente 15 familias que residen en la zona del club Caza y Pesca.

Paralelamente, equipos municipales, junto con el Ejército Argentino, realizan tareas de asistencia y entrega de provisiones y materiales mediante embarcaciones a las familias que permanecen en sus viviendas. También colaboran con el traslado de personas y sus pertenencias cuando deciden alojarse temporalmente en casas de familiares.

En Los Alisos se continúa monitoreando la situación de las familias que allí residen. En Alto Verde y en el paraje La Boca continúan las acciones de asistencia y prevención, entre ellas la colocación de bolsas de arena en sectores expuestos a la crecida.

Sistema de defensas y bombeo

Los equipos municipales continúan con el monitoreo permanente del sistema de protección hídrica, las estaciones de bombeo y los sectores más expuestos a la crecida. Desde hace 15 días se trabaja en el cierre de compuertas y la instalación de equipos de bombeo. Para el lunes está prevista la instalación de equipos de bombeo en la zona del Puerto.

Actualmente hay 31 puntos de bombeo operativos. En las últimas horas se realizaron tareas de cierre de compuertas en Varadero Sarsotti, El Pozo y Matheu. Las intervenciones cuentan con custodia policial. Se realizan hoy mantenimiento de equipos.

Recomendaciones

Se solicita circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que trabaja en los operativos preventivos y evitar transitar por sectores anegados.

Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana 0800 777 5000.