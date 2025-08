Miércoles fresco pero con sol pleno en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 9º, ST: 8.6º y se espera que la máxima alcance los 20º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa el predominio de una sistema de alta presión, al cual aporta aire frío en altura, mientras que en superficie hacen lo propio corrientes de aire algo más cálidas. Esta situación genera que nuevamente estemos en presencia de una jornada mayormente despejada, con leve nubosidad por momentos, suave descenso de las mínimas y mientras que las máximas no deberían variar demasiado. No obstante ello, se debería observar una suave tendencia en ascenso de los registros en general a partir de esta tarde y hasta mañana jueves por lo menos, ya que para el viernes nuevamente debería ingresar a la región un nuevo sistema frío. No se esperan lluvias por lo próximos día. P