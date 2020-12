Miércoles soleado, algo de viento y temperaturas agradables

El viernes, cielo con nubosidad variable. Condiciones estables, desmejorando hacia la noche y probabilidad de ocurrencia de lluvias aisladas en las últimas horas. Temperaturas en leve ascenso: mínima de 22º y máxima de 36º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.

Por último, en el arranque del fin de semana se espera un sábado con cielo cubierto a con nubosidad variable, condiciones inestables con probabilidad de lluvias aisladas y dispersas, no se descarta algún evento de intensidad en las primeras horas de la jornada. Temperaturas en descenso: mínima de 20º y máxima de 35º. Vientos moderados del sector suroeste, con algunas ráfagas.